Le Bureau régional du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) en Afrique de l'Ouest et du Centre, en collaboration avec le Groupe des ambassadeurs africains à Dakar, a procède, hier lundi, à la présentation du rapport annuel sur l'état du dividende démographique et de la population en 2017. Au Senegal, c'est la commune de Fass-Colobane Gueule Tapée qui a été choisie pour la phase pilote.

L e rapport annuel sur l'état du dividende dé- mographique et de la population en 2017, intitulé, «Dividende démographique en Afrique de l'Ouest et du Centre: rapport d'étape 2017», retrace les interventions du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) et ses partenaires sur le continent et particulièrement dans les 23 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre en 2017, ainsi que les perspectives et défis pour 2018; ce face à la problématique du poids démographique croissant.

En effet, suite à de nombreux investissements pour le dividende démographique, le Bureau régional de l'UNFPA à Dakar a entrepris d'expérimenter son opérationnalisation en milieu urbain populaire notamment à Fass.

Interpellé sur le choix de Fass pour la phase test, Mabingué Ngom, le directeur régional, explique: «en effet, la commune de Fass-Colobane-Gueule Tapée à Dakar, par ses indicateurs sociodémographiques et économiques, représente le Sénégal et l'Afrique en miniature.

Elle a donc été choisie pour cite pilote pour cette initiative qui sera documentée et répliquée dans les autres milieux urbains populaires du Sénégal et autres pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre».

Par rapport à l'objectif visé dans cette première phase, Mabingué Ngom d'ajouter que «l'objectif principal de ce projet est d'investir dans la jeunesse pour développer inclusivement la communauté, en accélérant la transition démographique (75% de jeunes), en agissant sur les piliers du développement durable que sont le capital humain, le tissu socio-économique et environnemental». Pour y parvenir, le directeur ré- gional de l'UNFPA compte diversifier ses interventions.

«Le projet Fass vise le développement du capital humain et les aspects socio-économiques par un ancrage sur: l'amélioration de l'accès aux services de santé de qualité, particulièrement la planification familiale, la santé de la mère et de l'enfant, tout en favorisant l'intégration des services pour les rendre conviviaux pour les jeunes. Mais également l'éducation et la formation professionnelle, la création d'emploi et la stimulation de l'esprit d'entreprise», conclut-il.

En outre, les acteurs comptent mettre à profit la réflexion autour des problématiques de l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui leur permettra de se pencher sur le nouvel agenda de l'Union Africaine à savoir la lutte contre la corruption, thème de 2018.

A ce propos, l'ambassadeur de Madagascar, Paraina Auguste, par ailleurs parrain de la rencontre, relève que «le sommet des chefs d'Etat s'est rendu compte que la corruption plombe vraiment la croissance en Afrique, c'est un fléau qu'il faut combattre. Tant qu'on n'a pas combattu la corruption, on aura beaucoup de problèmes pour avancer. C'est pourquoi le sommet a choisi ce thème-là», dit-il.