Madagascar: Code électoral - Le PM défend les projets de loi

Une forte délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre Mahafaly Solonandrasana Olivier a été présente hier à Tsimbazaza et à Anosikely lors de l'ouverture officielle de la première session extraordinaire du Parlement de cette année. « Désormais, les suspicions n'ont plus droit de cité, car les projets de loi organiques sur les élections sont actuellement déposés à l'Assemblée nationale et au Sénat.

D'après le président de la République, l'élaboration de ces projets de loi a respecté des normes. Ils ne sont pas élaborés pour satisfaire un groupe d'individus ou de politiciens. L'intérêt supérieur de la Nation y est exprimé. Avant de parvenir là où nous sommes actuellement, ces projets de loi ont fait l'objet des consultations auprès des politiques, de la société civile, des simples citoyens et des différentes entités religieuses. », a expliqué hier le locataire de Mahazoarivo.

Standards. Le Premier ministre Mahafaly Solonandrasana Olivier de rajouter : « La rédaction de ces projets de loi a respecté les normes requises et les standards régionaux et internationaux. Les rédacteurs se sont également inspirés des valeurs malgaches (Soatoavina malagasy). L'objectif a été d'élaborer des lois qui favorisent l'apaisement. En tout cas, ces projets de loi sur les élections seront débattus à l'Assemblée nationale et au Sénat. Des propositions d'amendement ne seraient pas à exclure si c'est dans l'intérêt supérieur de la Nation. » A noter que le gouvernement a mené d'intenses consultations dans le processus d'élaboration des projets de loi organiques en question. Même les députés et les sénateurs ont déjà émis leurs suggestions lors de ces consultations qui se sont déroulées en dehors du cadre parlementaire.