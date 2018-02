Sénégal: Lutte contre le cancer - L'association Epsylon s'engage avec le hip hop

Rappeler qu'Epsylon est une association née en 2011 et dont l'objectif est d'encourager la prise d'initiative et la mise en place des projets relevant de l'humanitaire, du sport, de la culture ou de l'éducation.

A en croire Massy Badji, le choix de ces artistes n'est pas fortuit. Pour cause, «nous nous sommes basés sur le hip hop qui est fédé- rateur, les messages que les artistes véhiculent et leur engagement social», a-t-il fait savoir.

«L'engagement, c'est des actions et le hip hop sénégalais compte des artistes hyper engagés», a dit Ndongo D même s'il reconnait «qu'au Sénégal, il y'a beaucoup de chansons qui parlent de tout et de n'importe quoi».

Au vu du traitement du cancer qui pose problème au Sénégal à cause du «manque de moyens, de la négligence, des manquements tant dans l'accessibilité aux soins que dans la qualité du personnel sans oublier le sous équipement et le manque d'hygiène», le rappeur estime qu'il est important pour les artistes de s'engager.

Dans le cadre de son engagement pour les causes sociales, l'Association Epsylon organise ce vendredi 2 mars au Grand Théâtre, un concert hip hop solidarité. Le Groupe Daara J Family, le rappeur Omzo Dollar et le français Kery James vont partager la scène pour sensibiliser les populations sur la maladie du cancer.

