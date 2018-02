Madagascar: Sénat - Les maires d'Ihorombe chez Rivo Rakotovao

Collaboration. Quant au Président du Sénat Rivo Rakotovao, il a affirmé qu'une collaboration étroite avec les médias est très importante pour la visibilité du Sénat. L'après-midi a été consacré à l'ouverture de la session extraordinaire.15 projets de loi seront examinés dont trois projets de loi organique. Il s'agit notamment de la loi organique relative au régime général des élections et des référendums, du projet de loi organique relative à l'élection du Président de la République et du projet de loi organique relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale.

La délégation a été conduite par le ministre des Postes, des Télécommunications et du Développement numérique, non moins coach de ladite région, Neypatraiky Rakotomamonjy. Toujours dans la matinée d'hier, dans le cadre de la consolidation de la paix à Madagascar le Conseiller en Communication-Information au Bureau Régional de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Est Jaco du Toit, a rendu visite auprès du Président du Sénat. La rencontre a été axée sur la mise en œuvre du projet d'appui du centre de documentation du Sénat,la formation pour les journalistes d'Investigation sur la redevabilité du Parlement et enfin de créer un engagement de dialogue entre les radios de proximité du Sud et les élus.

