Madagascar: Pétanque - Pari tenu pour le jubilé de Roger Razafimiakatra !

Le tournoi du week-end a vu la victoire de l'équipe de Bond et Zo qui ont battu en finale la paire Lova et Dadanaivo sur le score éloquent de 13 à 4. Une finale vite fait bien fait car les vainqueurs se sont partagé la prime de trois millions d'ariary. Autrement dit, la motivation était de la partie.

Occupant plusieurs postes dont celui du président de la ligue de Tana de 1998 à 2002 ou de trésorier de la Fédération puis plus tard le responsable financier, Roger Razafimiakatra a connu la consécration en devenant champion de Madagascar en triplette en 1996 et s'est qualifié pour le championnat du monde qui a eu lieu en Allemagne en 1997. Il a tout vu en tant que joueur mais également en tant qu'arbitre car il fut le premier président de la Commission Centrale des Arbitres.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.