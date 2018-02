Madagascar: Concours de projets porteurs - Le premier prix au duo Henintsoa et Ny Avo

Les recherches réalisées par les étudiants de l'Ecole Supérieure Polytechnique d'Antananarivo à Vontovorona peuvent répondre aux besoins quotidiens de la population et contribuer au développement du pays.

Un concours de projets porteurs a ainsi été organisé par l'ESPA en partenariat avec le Ministère de l'Eau, de l'Energie et des Hydrocarbures (MEEH). Des étudiants, de différents niveaux ont apporté quinze projets dont la majorité porte sur les secteurs de l'Energie et de l'Assainissement. Après évaluation par les membres du jury composé du staff du MEEH et de l'équipe pédagogique sur divers critères dont l'innovation, l'originalité, ou la possibilité de développement, le projet du duo Henintsoa Ranaivojaona et Ny Avo Ortega a remporté le premier prix portant une valeur de trois millions Ariary qui a été remis par le ministre de tutelle, Lantoniaina Rasoloelison.

Projets accompagnés. Ce projet porte sur la création d'un prototype de traqueur solaire qui consiste à optimiser l'exploitation de l'énergie solaire par l'utilisation de panneaux solaires non statiques suivant le mouvement du soleil. Les deuxième et troisième projets consistent à la transformation des matières plastiques et des micro algues en biocarburant. Les initiateurs ont reçu respectivement 1.500.000 ariary et 1.000.000 ariary. « Ce système de prime vise à encourager les étudiants à persévérer dans leurs recherches », a évoqué le ministre de tutelle. En outre, deux projets sur la production de biogaz et sur la transformation de matières plastiques en biocarburant seront accompagnés par le ministère pour leur mise en œuvre effective. « La mise en œuvre de ces projets demande moins de temps et moins coûteuse pourtant ces derniers contribuent à la sauvegarde de l'environnement et répondent aux besoins de la population, c'est pourquoi le ministère a décidé d'accompagner financièrement les initiateurs dans leurs réalisations et leur développement », a-t-il poursuivi.

250 résultats de recherche. Le Président de l'ESPA, Yvon Andrianaharison, a loué cette initiative du ministère. « Chaque année, environ 250 résultats de recherches qui sont présentés par nos étudiants, attendent d'être transformés en projets de développement. Nous invitons d'autres acteurs tels que les industriels à emboîter leurs pas » indique ce responsable. Outre la remise de prix aux meilleurs projets, le ministre Lantoniaina Rasoloelison a profité de sa présence à Vontovorona pour offrir des équipements sportifs aux étudiants de l'ESPA. Le terrain de basket a été également rénové.