Madagascar: Is'art galerie - Mafonja et Castel font bon ménage

Mafonja a donné un « show case » à l'Is'art galerie lors de la présentation du Castel 65 cl.

De l'ambiance, de la bonne musique et de la bière qui coulait à flots... Tous les ingrédients étaient réunis pour faire de la soirée de vendredi un moment unique « au goût de la réussite ». Ce soir-là, les inconditionnels de Mafonja et les adeptes de Castel se sont retrouvés à l'Is'art galerie Ampasanimalo pour la présentation du nouveau Castel qui se décline désormais en bouteille 65 cl, format de référence en bière. « La recette reste bien évidemment la même et grâce à ce nouveau format qui vient s'ajouter, nous ne cessons d'innover, dans l'objectif de toujours mieux satisfaire nos consommateurs.

Pour rappel, Castel a comme cœur de cible les hommes de plus de 30 ans, actifs et qui ont le goût de la réussite. La marque évolue dans un univers où se reflètent les valeurs fortes comme la passion, l'accomplissement de soi. C'est pourquoi Castel est présent dans les milieux artistiques mais également ceux de l'entrepreneuriat. En ce sens, elle accompagne souvent les fins de journées et/ou les fins de semaines des amateurs de boissons fraîches ». Castel 65 cl s'ajoute ainsi au format 50 cl, et sera disponible dans tous les points de vente dans toute l'Île.