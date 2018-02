Madagascar: Autonomisation des femmes - Coup de pouce d'Ambatovy à l'association Mendrika

couture et en artisanat que l'association va mettre en œuvre cette année 2018. Grâce à cette formation, dispensée avec des équipements adéquats, l'association donnera un coup de pouce à la créativité des femmes bénéficiaires et à la qualité des produits artisanaux qu'elles fabriquent à partir des matières premières recyclées. Cela contribuera, d'une part, à la gestion responsable des matières récupérables comme les écorces, les tiges et les cartons au bénéfice de l'environnement et d'autre part, à la sensibilisation des citoyens au respect de l'environnement. Ambatovy continue à apporter ses contributions volontaires à l'amélioration des conditions de vie de ses communautés hôtes, à l'image de cet appui à l'association Mendrika.

Cinq machines à coudre pour l'association de femmes « Mendrika » dans la commune rurale de Morarano Gare, à Moramanga. Un soutien d'Ambatovy pour cette association dans ses activités visant l'autonomisation des femmes, l'amélioration de leur niveau de vie, et la préservation de l'environnement. Remis il y a deux mois, ces matériels contribueront de manière effective au bon déroulement du projet de formation des femmes en coupe et

