Madagascar: Charbon de bois - Hausse silencieuse des prix

En dépit des hausses récentes du prix, le charbon de bois reste, pour l'instant, indétrônable dans les ménages malgaches en raison de la possibilité d'achat en petite quantité. Contrairement au charbon, le gaz domestique, énergie la plus mise en avant comme solution de remplacement, ne permet par un achat journalier, en fonction des consommations. Les foyers ne disposant pas de somme d'argent conséquente pour la recharge d'une bouteille de gaz, doivent rester au charbon. Or, chez nombre de familles, les gains journaliers dictent les modes de consommation. La majorité n'a d'autres options que l'achat au jour le jour.

Le prix du charbon de bois a dépassé les 25.000 ariary, la semaine dernière. Le temps pluvieux, contraignant les producteurs à interrompre les productions, explique, en partie cette hausse des prix au consommateur. L'humidité n'étant pas favorable au processus de carbonisation du bois dans les meules et fours traditionnels, les pluies successives qui dominent le climat des dernières semaines, ont eu pour effet la diminution du volume de production dans les régions productrices de charbon ravitaillant la Capitale et les environs. Les zones d'approvisionnement d'Antananarivo se situent essentiellement vers de l'axe Est, jusqu'à Andasibe, incluant Moramanga et Manjakandriana ; l'axe Nord jusqu'à Anjozorobe ; l'axe Sud vers le Vakinankaratra et l'axe Nord-Ouest, autour d'Ankazobe. La raréfaction des produits conduit ainsi à la hausse des prix.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.