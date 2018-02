Madagascar: Pétanque / CBT - Rina Andriamampiadana candidat à la présidence

Rina Mahefa Anndriamampiadana a passé presque 10 ans en Malaisie pour ses études.

Le Club Bouliste de Tananarive procédera à l'élection d'un nouveau bureau ce week-end dans ses locaux de Mahamasina. Un poste qui a toute son importance lorsqu'on sait que le CBT truste tous les titres nationaux et que vu sous cet angle, le club n'a pas droit à l'erreur.

Un nouveau défi en fait qu'entend tenir le candidat au poste de la présidence du club en l'occurrence Rina Mahefa Andriamampiadana qui n'est plus à présenter au public et qui a l'avantage d'être ami avec tout le monde.

Les essentiels de la vie. Logique car ce champion du monde junior 2003 a tout pour plaire. Avec la maturité dont il fait aujourd'hui preuve, nul doute qu'il part largement avec la faveur des pronostics. Le moins qu'on puisse dire c'est que l'homme, après avoir été SG de la Fédération de pétanque, est aujourd'hui pour de nouvelles responsabilités. « Plus on grandit, plus les essentiels de la vie sont devant nos yeux », aime à répéter celui qui n'a pas ménagé ses efforts pour les études avec à la clé un MBA acquis de haute lutte au « Limkokwing University of Creative Technology » de Malaisie. S'il a fait du « light show » sa spécialité, il commence aujourd'hui à prendre du plaisir pour la télé et pour « Sky One » qu'il dirige de main de maître.

Confiance. Tout autre que Rina se contenterait d'un seul poste à responsabilité mais le jeune homme qui n'a même pas 30 ans, ne peut se contenter d'être un observateur en pétanque. Il se devait d'agir d'où cette candidature qui fait le bonheur des boulistes.

Quand un authentique champion du monde décide de présider le CBT avec toutes ses connaissances dans le monde des affaires, on ne peut que rallier à sa cause. Son honnêteté étant un des ses points forts, on se demande s'il y aurait quelqu'un qui oserait se mesurer à lui dans cette bataille qu'il est en train de gagner. L'écrasante majorité des boulistes du CBT est derrière Rina en qui ils ont confiance. C'est la vérité et c'est devenu un secret de Polichinelle. On n'ose même pas miser un ariary dans l'affaire. Sacré Rina !