Madagascar: Volley-ball - La GNVB partira jeudi

Demain, elle sera reçue par le Secrétaire d'Etat chargé de la Gendarmerie le général de division Ramahavalisoa Girard. Selon Hery Rakotomalala, président de la GNVB « Je les encourage et leur fais confiance. On compte sur le trophée qu'ils vont ramener définitivement j'espère. On a beaucoup donné pour la préparation et pour mériter un titre qui dure dans l'Océan Indien ». Quant au COMGN, lui de dire qu'il faut assurer la saison 2018 tout entière « il ne s'agit pas seulement des rencontres internationales mais aussi de la saison sur place. La GNVB devra être un modèle ».

Madagascar aura déjà un club représentant à la 24e coupe des clubs champions de la Zone 7. Les gendarmes sont fin prêts et partiront jeudi. Stef'Auto, VBCD chez les dames, CNaPS Sports devront faire le déplacement, mais on attend la confirmation.

