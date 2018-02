Madagascar: Me Avoko - Pour la candidature de Hery Rajaonarimampianina

Me Avoko a dirigé la formation des maîtres Kung-fu.

Les maîtres Kung-fu, au nombre de 1.223, ont suivi la formation, samedi et dimanche dernier, au temple de Pierre Mizael. Presque toutes les communes du pays ont été représentées, lors de cette rencontre. Outre la formation purement technique et l'organisation interne de la fédération Malagasy de Kung-fu Wisa, la prochaine élection présidentielle a été également abordée. Ils ont ainsi sollicité la candidature de Hery Rajaonarimampianina pour un second mandat.

Célébration. Par ailleurs, cette discipline sportive va célébrer cette année son 38e anniversaire (1980-2018). Cette célébration va débuter au mois de mars, à Tsiroanomandidy pour la région Bongolava, au mois d'avril à Antsirabe pour la région Vakinankaratra, ce même mois également pour Antananarivo. Les autres régions ne sont pas non plus en reste. La fédération invite également ceux qui ne suivent pas les règlements qui régissent le Kung-fu à régulariser leur situation. Notons que Me Avoko a saisi cette rencontre pour mettre en garde les adeptes du Kung-fu qu'« il se pourrait que des politiciens soudoient des gens qui vont parler au nom de cette discipline, pourtant ils ne font pas partie du Kung-fu ».