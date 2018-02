Madagascar: Les jeux sont presque faits

Tous ceux qui sont susceptibles d'être candidats vont devoir se soumettre à des règles qui risquent de les écarter d'office. Le système de parrainages de candidature ne permettra pas aux indépendants de participer à cette élection. Ces lois électorales sont complexes et sont faits pour avantager le régime. On peut finalement dire que les jeux sont presque faits.

Au vu des textes qui vont être présentés, il va devoir se résigner et être écarté de cette course à l'élection présidentielle. Sa condamnation à l'issue du procès du 7 février l'empêche de se présenter. Les arriérés d'impôts réclamés par l'administration fiscale sont un autre obstacle qu'il ne pourra pas surmonter. Il avait à plusieurs reprises affirmé que sa mise sur la touche provoquerait une crise préélectorale.

Les textes des lois électorales qui vont être présentés lors de cette session parlementaire ont été envoyés par la primature aux médias. On se rend compte finalement qu'il n'y a plus rien à redire et que tout a été fait à l'avantage du régime. L'ancien président Marc Ravalomanana qui a subi de multiples brimades a tenu bon et a déclaré qu'il maintenait sa candidature contre vents et marées.

