Congo-Kinshasa: Confirmé SG permanent, revoici Ramazani Shadary à la tête du PPRD !

Il n'aura pas eu le temps de poser sa tête sur ses lauriers après la Vice-primature en charge de l'Intérieur et Sécurité. Hier, en effet, il a été désigné Secrétaire Général permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, formation politique majeure de la Majorité Présidentielle.

Cette nomination sonne dans les milieux politiques comme la confirmation d'une marque de confiance de la part du Président de la République qui le place là à un poste de choix au PPRD, parti politique qui lui est chère, en cette période pré-électorale aux multiples contours et enjeux. Les analystes politiques, pour leur part, s'interrogent sur les dessous des changements stratégiques Mova-Ramazani Shadary par les temps qui courent. Soit ! Les supputations vont aller dans tous les sens. Qu'à cela ne tienne, la particularité de sa venue, ce qu'il s'effectue après la révisitation récente des statuts de cette formation politique. «La décision a été prise par le Chef du parti, le Président Joseph Kabila », a lâché un proche d'Emmanuel Ramazani Shadary. Qui est-il vraiment ? Quel est son cursus ? Bref, son CV version intégrale? La Prospérité vous offre, dans les lignes qui suivent, un portrait-robot du nouveau SG-permanent du Pprd.

EMMANUEL RAMAZANI SHADARY : PORTRAIT D'UN CHEVRONNE DANS LES MEANDRES POLITIQUES ET TERRITORIALES

Cinq mois après l'indépendance du Congo Belge, soit un certain 29 novembre 1960, un bébé nait de l'union matrimoniale de feus Bakali Ramazani et Sifa Tabu, plus précisément à Kasongo. Nous sommes dans le groupement de Kilunguyi, secteur de Bangubangu, territoire de Kabambare, province du Maniema. Le couple Bakali décide de donner à son bébé de sexe masculin le nom d'Emmanuel Ramazani Shadary.

Déjà, à observer ses réflexes et gestes aussitôt après sa naissance, une sage-femme qui assistait maman Sifa Tabu s'écria : « il sera très éveillé et très intelligent ». L'oracle de la sagefemme s'est réalisé lorsqu'à la fin de ses études primaires en 1974, il réalise 86.4 % pour obtenir son certificat qui lui sert de visa pour entamer les études secondaires. Là encore, Emmanuel Ramazani Shadary confirme la prophétie de la sagefemme de Kasongo en achevant ses humanités pédagogiques avec 73 %.

Lauréat de son école, Ramazani Shadary est admis à l'Université de Lubumbashi à la faculté des Sciences sociale, administrative et politique. Du premier au deuxième cycle, il en sort en 1987 avec cinq distinctions. Il est de ce fait surnommé « coup sur coup » par ses contemporains. C'est avec la mention la plus grande distinction qu'il termine son troisième cycle en science politique et administrative à l'Université de Kinshasa où il est doctorant depuis 2015. Le français, le lingala, le swahili et l'anglais (moyen) sont les langues de prédilection.

Marié à Madame Wivin Paipo Ngweli, Emmanuel Shadary est père de 8 enfants et traîne derrière lui une bien longue expérience. Ce, comme assistant et directeur général d'enseignement supérieur et universitaire, acteur de la société civile au Maniema et à la conférence nationale souveraine, administrateur de territoire assistant, puis administrateur de territoire titulaire, vice-gouverneur puis gouverneur du Maniema (1998-2001) sous Mzee Laurent Désiré Kabila. Membre co-fondateur du PPRD en 2002, il en devient secrétaire exécutif national en charge du processus électoral et de la discipline de 2005 à 2015.

En 2006 et 2011, il est deux fois élu député national dans la circonscription de Kabambare. Pendant la même période, il est directeur de campagne du candidat président Joseph Kabila au Maniema. Vice-président (2006 - 2011) puis Président de la commission PAJ de l'Assemblée nationale, il assumera par la suite les fonctions du Vice-président et Président du groupe parlementaire PPRD, de coordonnateur de la majorité parlementaire à la chambre basse du parlement.

Le 17 mai 2015, en récompense pour ses mérites et succès dans des crises politiques, celui qu'on surnomme encore « coup sur coup » ou « l'homme des situations difficiles » est désigné secrétaire général adjoint du PPRD par son Initiateur, Joseph Kabila Kabila. Aux dialogues de la cité de l'Union africaine et de la CENCO, il est désigné chef de la délégation de la majorité présidentielle et joue un rôle de premier plan avec le concourt d'autres de ses camarades pour arriver à la formation du gouvernement de l'union nationale. A la faveur de ce gouvernement, il est nommé, sous Samy Badibanga et reconduit sous Bruno Tshibala, comme Vice-premier ministre, ministre de l'intérieur et sécurité. Fonction qu'il assumera jusqu'au 20 février 2018 avant d'être remplacé par Henri Mova Sakanyi. 14 mois après sa prise des fonctions à ce ministère, il laisse un bilan élogieux sur le plan sécuritaire en réduisant les foyers de tension ou en les éliminant totalement. Et sur le plan politique, il a le mérite d'avoir défendu la loi électorale au parlement congolais, loi qui devra amener, dans quelques mois, le pays aux élections libres, démocratiques et transparentes.

C'est ce lundi 26 février 2018 que l'initiateur du parti Joseph Kabila Kabange l'a nommé sur sa décision au poste de Secrétaire permanent du PPRD chargé de gérer le parti au quotidien et de préparer les élections à venir.

Fait à Kinshasa, le lundi 26 février 2018

Louis d'Or Balekelayi

Conseiller en Communication