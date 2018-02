Congo-Kinshasa: Tout peut arriver!

opinion

L'aube des élections du 23 décembre présage un chamboulement intégral sur la scène politique. Les ingrédients se mixent au gré des contradictions de divers ordres dans les camps politiques.

Raisons ? Primo, les divergences d'opinions sur ce qu'il faut faire face au décor électoral. Secundo, comme d'habitude, à l'approche d'une course aux postes, même à mandat électif, les politiques congolais savent montrer des dents acérés pour des appétits insatiables.

A la Majorité Présidentielle pour commencer, les renards de surface scrutent les visages à l'ère du choix, voulu irréversible et de manière discrétionnaire, par le Chef de l'Etat d'un dauphin qui devra concourir pour briguer la présidence. Les noms les plus en vue sont connus et les derniers rififis sur fond des tirs mouchetés autour surtout de cette quête de thèse doctorale auront donné le ton des temps pré-électoraux comme c'est d'ailleurs le cas dans les plus grandes démocraties durant les primaires. Ici, le verdict final devra venir de l'Autorité morale. Qui, avec la désignation des Tshibala et Badibanga à la Primature, a eu à démontrer que ses voies n'étaient pas forcément celles décrites par les susurreurs de l'arène politique.

C'est à l'Opposition, véritablement, qu'un vrai chamboulement est attendu. Là, pas d'Autorité morale, pas d'Opposant général, le Sphinx de Limete étant passé de vie à trépas. Le tableau présenté, en effet, est plus corsé.

D'abord, avant et par-dessus tout, il y a l'adhésion même à ces joutes électorales. Nangaa et sa Commission Electorale ne font pas consensus. Les controverses sur le délai des élections semblent minimiser à présent car, depuis la publication du calendrier électoral de l'eau et pas un peu a coulé sous les ponts. Là où les esprits s'échauffent, c'est quant il faut palper du doigt les contours qu'impose actuellement la loi électorale. Seuil, hausse de caution énervent mais, pas plus que l'usage de la machine à voter. Au-delà de la loi, il y a l'application de l'Accord de la Saint Sylvestre qui pose problème. Déjà, le sujet constitue la revendication majeure des marches.

Face à ces sujets et les contours ainsi que des enjeux des prochaines élections, une sorte de veillée d'armes s'observe, à présent, dans les rangs des opposants avec une question au-dessus de toutes : faut-il oui ou non prendre part à ces dernières ?

A l'UNC et Alliés ainsi qu'au MLC/Front, l'option est levée. Ils vont prendre part aux élections mais la machine à voter ne doit pas être utilisée. L'opposition radicale qui, en plus de ceux-là, est incarnée par le Rassop/Limete se trouve donc déjà partagée. A Limete, justement, deux quêtes suscitent bien d'appréhensions sur la consolidation de l'Opposition ou son émiettement. Un, la candidature commune. G7 et AR, pro-Katumbi, devront croiser le fer, amicalement, avec l'Udps/Limete où Félix se présente aussi comme candidat à la présidence de la République. Surement, le duo MLC-UNC devra, de même, tabler sur la question. Vu la hauteur des préalables, à ce stade, d'aucuns se demandent si le Rassop/Limete prendra même part auxdites élections. D'épais nuages planent sur la scène politique congolaise avec la perspective qui consolide de l'organisation du rendez-vous électoral de décembre 2018. MP comme Opposition, à l'aube de cette course électorale, sont à l'heure de "tout peut arriver".