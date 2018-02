Malgré l'opération "zéro mort" lancée par la PNC- en marge des marches appelées par le Comité Laïc de Coordination, le 25 février 2018, il y a eu mort d'homme. La Monusco regrette cela.

Leila Zerrougui, nouvelle représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC, a confié ce sentiment à travers un communiqué de la Monusco signé dimanche dernier dans la soirée. "La Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies, Mme Leila Zerrougui, regrette qu'au moins deux personnes aient été tuées aujourd'hui, une à Kinshasa et une à Mbandaka", renseigne ce communiqué. La Mission des Nations Unies au Congo-Kinshasa, par sa voix, garde à l'esprit que seule la tenue des élections et donc l'alternance saura sortir le Congo-Kinshasa de la crise actuelle. Et, puisque l'Accord de la Saint Sylvestre reste la feuille de route communément admise pour parvenir à des joutes électorales salvatrices au pays, Leila Zerrougui convie tous les acteurs politiques à jouer un rôle constructif dans sa mise en œuvre.

"Leila Zerrougui (ndlr) appelle tous les acteurs politiques congolais à jouer un rôle constructif dans la mise en œuvre de l'Accord politique du 31 décembre 2016 qui demeure l'unique voie viable devant mener à la tenue d'élections, à une alternance pacifique au pouvoir et à la consolidation de la stabilité en RDC ", dit clairement le communiqué de presse de la Monusco dont une copie volante est parvenue à La Prospérité.

La remplaçante de Maman Sambo Sidikou à la tête de la Mission onusienne rappelle, par ailleurs, que toutes les parties au conflit doivent faire preuve de retenue et ne pas recourir à la violence, tout en soulignant l'importance de respecter les droits du peuple congolais à la liberté d'expression et au droit de manifester pacifiquement. Fraichement nommée à la tête de la mission onusienne en RDC, il faut dire que cette nouvelle représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC vient de connaître son premier baptême de feu quant à l'observation et la gestion, par les agences de la Monusco, d'une marche convoquée par le Comité Laïc de Coordination.

Bilan

La Mission des Nations Unies en République Démocratique du Congo établit un bilan de deux morts, 47 blessés et une centaine d'arrestations. "La Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies, Mme Leila Zerrougui regrette qu'au moins deux personnes aient été tuées aujourd'hui, une à Kinshasa et une à Mbandaka, lors des marches appelées par le Comité laïc de coordination en dépit de consignes qui auraient été données aux forces de sécurité de faire preuve de la plus grande retenue dans la gestion des manifestations. Les équipes d'observation de la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC ont également rapporté 47 blessés et plus de 100 arrestations sur l'ensemble du territoire", confie-t-elle.

Enquête exigée

Comme d'habitude, la Monusco appelle les autorités de mener une enquête sérieuse et crédible sur les incidents signalés et, par ailleurs, de prendre des sanctions à la hauteur des faits. Il faut dire qu'avec les sanctions de la communauté internationale et donc l'indexation de quelques figures de Kinshasa comme bourreaux des droits de l'homme, les autorités n'ont pas tardé pour essayer d'envoyer des signaux clairs en ce sens. C'est de la sorte que l'arrestation du supposé policier ayant tiré sur le défunt Rossy Mukendi est perçue.