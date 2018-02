Congo-Kinshasa: Marche du CLC - La Nogec dénonce l'agression de son président Constant Mutamba

Cette association remercie tous ceux, de près ou de loin, se reconnaissent en son combat et les rassure de sa détermination à poursuivre cette noble lutte pour le triomphe de la démocratie et le changement au Congo-Kinshasa.

Maintenant, certains marcheurs, qui, du reste, répondent à l'appel du Comité de Laïc de Coordination, se sont lancés, semble-t-il, dans cette mauvaise pratique des coups et blessures. Car, outre quelques policiers qui sont déjà tombés dans une embuscade des manifestants, l'on note actuellement l'agression de Me Constant Mutamba, Président de la Nouvelle Génération pour l'Emergence du Congo, NOGEC, qui, aussi, a été victime alors que lui et ses membres étaient en pleine procession. C'était du côté de la commune de Bandalungwa, précisément à la paroisse Saint Michel.

