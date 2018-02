Afrique: Orabank sélectionne CR2 pour développer son offre numérique dans 12 pays d'Afrique

communiqué de presse

Le 27 février 2018, Dubaï, Emirats Arabes Unis, et Lomé, Togo - ORAGROUP, holding du groupe bancaire Orabank, et CR2, fournisseur mondial de logiciels bancaires, annoncent qu'Orabank a choisi la plateforme bancaire numérique BankWorld de CR2.

Au terme d'une recherche approfondie, le groupe bancaire basé au Togo, présent dans 12 pays d'Afrique de l'Ouest et Centrale (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée Conakry, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo), a signé un contrat avec CR2, l'un des principaux acteurs dans l'innovation en matière de logiciels bancaires, lui permettant d'élargir sa gamme de services bancaires numériques et d'agences en libre-service.

CR2 est considéré comme le partenaire idéal pour élargir son offre de canaux numériques et aider Orabank à rester compétitive au plus haut niveau et à aborder son passage dans le numérique sereinement.

« Cette solution nous aidera à fournir une expérience digitale cohérente sur l'ensemble de nos réseaux opérant dans 12 pays d'Afrique, a déclaré Binta Touré Ndoye, Directrice Générale d'Orabank. Elle garantit à la fois une génération de revenus et des initiatives de réduction de coûts, fournit un service clientèle moderne et profitera autant à Orabank qu'à nos clients. »

Selon les termes de l'accord, la solution CR2 permettra à Orabank d'atteindre ses objectifs d'efficience opérationnelle et de générer des revenus supplémentaires grâce au lancement de services ciblés et personnalisés. Orabank a privilégié la numérisation de sa ligne de services comme moyen d'étendre sa présence dans les pays où elle opère et d'adapter son offre dans un environnement compétitif en évolution rapide.

S'exprimant à propos de l'accord, le Directeur Général de CR2, Fintan Byrne, a déclaré : « Ce contrat est un exemple supplémentaire de notre expansion continue à travers l'Afrique et nous sommes heureux de fournir à Orabank les outils numériques nécessaires pour offrir une expérience client exceptionnelle à travers plusieurs points de contact bancaires. »

Oragroup est présent dans 12 pays de l'Afrique de l'Ouest et Centrale (Bénin, Burkina, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée Conakry, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo) et dans quatre zones monétaires (UEMOA, CEMAC, Guinée Conakry, Mauritanie). Avec 143 agences bancaires et 1 750 collaborateurs, Oragroup propose à ses 400 000 clients (grandes entreprises, nationales et internationales, PME et particuliers) une gamme élargie de produits et de services bancaires selon des principes de proximité et de réactivité.

Œuvrant à l'inclusion financière par le déploiement de solutions innovantes, Oragroup se concentre sur des segments de population jusque-là délaissés. Cet engagement se traduit dans sa démarche RSE qui fait partie intégrante de sa stratégie et constitue une priorité de ses instances dirigeantes, axée autour de la transition énergétique, du management des risques environnementaux et sociaux, et du bien-être du public et de ses employés.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.orabank.net ou suivez-nous sur LinkedIn, @GroupeOrabank on Twitter, Facebook, Instagram, Google+, You Tube.

CR2 occupe une place de tout premier plan dans la révolution bancaire numérique, répondant constamment aux besoins des utilisateurs finaux, adoptant les technologies de prochaine génération et les perturbations numériques qui permettent de nouvelles expériences sur le marché bancaire omnicanal - Mobile, Internet et ATM. Notre renommée et notre expérience ont enrichi notre produit, offrant une profondeur et une gamme de fonctionnalités inégalées sur le marché.

Avec des déploiements dans plus de 100 banques dans 60 pays à travers le monde, CR2 permet aux banques de réaliser une transformation numérique et de fournir une expérience utilisateur cohérente, intersectorielle et exceptionnelle. CR2 a des bureaux régionaux à Dublin, Dubaï, Amman, Bangalore et Perth, avec une présence supplémentaire à Londres, Moscou, Lagos et Johannesburg. Pour en savoir plus sur CR2, merci de visiter le site: www.cr2.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter @ CR2_on Twitter.

