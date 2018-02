Mali: Accompagnement des clients - La gagnante de 5 millions de la Tombola Tecno Mobile encadrée

La bénéficiaire des 5 000 000 de FCFA mis en jeu pour l'occasion, du nom de Niama Nomoko, a reçu l'accompagnement de la Société pour poursuivre ses études supérieures à l'Institut Polytechnique Rural (IPR) de Katibougou, à Koulikoro. Pour faire le point de cette situation, les responsables de la société à travers la cellule de communication était face à la presse, le samedi 24 février au siège de la société sis au grand marché de Bamako. La dite conférence était animée par M. Salif Doumbia assisté de Fatoumata Koné.

Pour le conférencier, sa marque a choisi la stratégie d'œuvrer dans le social, dans le but d'être proche de la population. C'est pour cette raison que la société a lancé la promotion en vue de distribuer ses revenus avec la population. C'est en faveur de cette vente promotionnelle organisée du 18 Octobre au 18 novembre 2017, dont le jackpot était de 5 millions de F CFA a été remporté par la jeune demoiselle du nom de Niama Nomoko Titulaire d'un BT2 en Agriculture et unique fille d'une grande famille.

Pour l'orateur, la tombola était à l'intention de tous les clients, qui achetaient les modèles Spark, Spark Plus et Camon CX dans les boutiques de référence Tecno. Après tirage au sort à l'issue duquel 6 téléviseurs écrans plasmas 40 pouces, 6 ventilateurs, 6 thermos ont été remis aux heureux gagnants.

L'heureuse gagnante a reçu son chèque au cours d'une cérémonie organisée à cet effet. TECNO ne s'est pas limité à remettre son lot à Niama, il l'a aussi conseillée et a promis de suivre l'heureuse gagnante dans la gestion de sa fortune et la réalisation de ses rêves tant bien dans le court que le long terme. A cet effet, elle a choisi d'aller se spécialisée en APPS (Amélioration de Plante Production de Semence) à l'Institut Polytechnique Rural (IPR) de Katibougou à Koulikoro comme elle le témoigne: « TECNO m'a offerte la plus grande opportunité de ma vie en réalisant l'un de mes rêves. Je peux dire que si j'en suis là aujourd'hui c'est grâce à Dieu et à TECNO. Donc je ne peux qu'en être heureuse et reconnaissante, je me sens chanceuse... »

Parallèlement à ses études à Koulikoro, la jeune fille a lancé un projet d'élevage de volailles.

Quant à la société, elle compte réaliser cette année encore plus de rêves de jeunes, offrir encore plus d'opportunités de réussite à encore plus de personnes et promet une année pleine de promotions et de surprises avec ses nouveaux modèles.