Mali: Distinctions - Quatorze agents du ministère de la Promotion des Investissements et du Secteur privé récompensés

Pour service bien rendu à la Nation, 14 travailleurs du ministère de la Promotion des Investissements et du Secteur privé ont été élevés au grade Chevalier de l'Ordre national du Mali et de Médaillés d'argent du mérite national avec « Effigie Abeille ».

C'était au cours d'une cérémonie organisée dans la salle de conférence du département en charge de la Promotion des Investissements et du Secteur privé. Elle était présidée par le chef du département, Me Baber Gano. C'était en présence du Grand chancelier des Ordres nationaux, le général de brigade Amadou Sagafourou Gueye. Sous les regards admiratifs de parents et collègues des récipiendaires.

D'entrée de jeu, le Grand Chancelier des Ordres nationaux a planté le décor en rappelant l'objectif visé par cette tradition de récompense des travailleurs les plus méritants aux yeux de leurs hiérarchies. «Cette distinction est une tradition perpétuée depuis les indépendances. » le Général Sagafourou Gueye a rappelé aux lauréats que la remise de distinction honorifique marque ainsi la reconnaissance de la nation à des hommes et à des femmes qui ont mis leurs compétences, leur savoir-faire au service de l'essor du Mali.

« Ces distinctions à vous décerner symbolisent à la fois pour les autorités du Mali la réponse à un besoin de mettre en exergue des valeurs tels que la bravoure, la ténacité, la solidarité, la dignité, le don de soi, le dévouement, la conscience professionnelle, la loyauté, la fidélité qui vous ont fait distinguer des hommes et des femmes dans leurs services ». Le Grand Chancelier de souligner qu'il n'est pas aisé de distinguer le mérite encore moins à le mettre en exergue voilà pourquoi a-t-il soutenu « vous avez été proposés par le ministre ». Et le général Gueye de préciser qu' « il a été vu en vous des qualités qui ont été confirmées et validées par le Président de la République».

Les premiers noms cités par le Général ont concerné les médaillés des Ordres nationaux. Ils sont au nombre de quatre. Il s'agit de, Mme Aminatou Touré, Mohamed Bouna, David Dao et Bacary Camara. Leurs médailles ont été remises par le ministre, Me Baber Gano.

Au titre des médaillés du Mérite national avec « Effigie Abeille », ils sont au nombre de 12 agents. Il s'agit de Mme Keita Zeinaibou Sacko ; Koko Dembélé, Ahamadou Mahamadou Cissé, Tierno Oumar Bah, Mamadou Tambadou, Gaoussou Keita, Ibrahim Touré, Madame Haidara Ramatoulaye Tandia, Sory Brahima Koumaré, Madame Sacko Mariam Diarra. Les récipiendaires ont reçu leurs médailles des mains du Grand Chancelier des Ordres nationaux.

Pour sa part, c'est un ministre ravi qui a, d'abord, rappelé aux distingués travailleurs de son département le sens de cette distinction. « La médaille ne se donne pas ! Elle se mérite. Elle mérite largement respect et considération. Elle symbolise vos qualités d'hommes et de femmes d'honneur, de travailleurs exemplaires, mais aussi votre engagement pour la cause de la Nation malienne.». Avant de les féliciter et les encourager de « continuer à vous inspirer dans vos différentes missions au service de la République, afin que vous serviez toujours d'exemples pour les autres fils et filles de la Nation. Vous avez mérité de la Nation. La Nation vous est en retour reconnaissante».

Emus par cette marque de considération de l'Etat, les récipiendaires par la voix de leur porte-parole, Mme Dicko Aminata Sacko, ont remercié les plus hautes autorités, ainsi que leurs collègues. Et Aminata Sacko d'ajouter qu'elle, et ses camarades entendent s'évertuer désormais à la tâche pour mériter les médailles.

La cérémonie a pris fin par la photo de famille.