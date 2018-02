Sénégal: Joseph Koto vante les bienfaits du centre Jules Bocandé de Toubab Dialaw

"C'est la grosse difficulté dans notre football et pour continuer à performer, on ne peut faire l'économie de ces compétitions de petites catégories" a-t-il relevé.

"C'était notre remède et rien d'autre" a-t-il fait savoir, soulignant que ce qui manque le plus, ce n'est pas le talent mais la compétitivité.

"D'où la nécessité d'organiser régulièrement des stages afin d'avoir sous la main des joueurs et de pouvoir travailler et peaufiner les stratégies" a-t-il dit.

"Pour dire vrai, j'avais élu domicile au centre Jules Bocandé et à ce niveau, je tiens vraiment à remercier la Fédération de football qui a validé les différents stages au centre technique de Toubab Dialaw qui ont permis au staff technique de rectifier et de progresser" a dit, à l'APS, le technicien double finaliste de la CAN des moins de 20 ans.

