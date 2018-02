Sénégal: Koto attendu en stage à Lyon et Clairefontaine

"Le Sénégal a une réserve dense et intéressante et si on travaille bien, il n'y a pas de raison de ne pas qualifier nos jeunes dans les compétitions de petites catégories" a-t-il fait savoir.

"Il est important d'aller vivre à l'interne ce qui se fait chez les autres et c'est une décision à saluer et à perpétuer" a dit l'ancien ailier international.

Double finaliste de la CAN junior en 2015 et 2017, Koto a été promu chez les olympiques lors du dernier réaménagement technique décidé par la Direction technique nationale de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

"Nous allons peaufiner tout cela avec le CNOSS mais ce qui est certain, le stage se fera à Lyon et à Clairefontaine, c'est un stage de perfectionnement, un renforcement de capacités" a expliqué le technicien promu en équipe nationale des moins de 23 ans.

Dakar — Joseph Koto, l'entraîneur de l'équipe nationale des moins de 23 ans, a annoncé qu'il fera un stage à Lyon et à Clairefontaine, le centre de développement de la Fédération française de football (FFF) grâce à une bourse du CNOSS (Comité national olympique et sportif sénégalais).

