Sénégal: La BOAD alloue 5 milliards de F CFA à la BNDE pour la campagne arachidière

Par la même occasion, souligne le communiqué, M. Yoro Diakité a mentionné que « La BNDE est un acteur clé de la croissance économique du Sénégal qui est de nos jours très dynamique, elle est par ailleurs une des banques les plus performantes de l'Afrique de l'Ouest, pour cela nous lui accordons notre confiance et notre soutient dans ses futurs projets de financement ».

Il confie que la Banque a adopté un nouveau plan de financement à l'instar des autres établissements de crédit en mettant l'accent sur la rentabilité du projet, la valeur ajoutée ou encore sur le nombre d'emplois que le projet peut créer et non au recours systématique des biens mis pour servir de garanties.

Selon la même source, cette convention permettra d'une part à la BNDE de mieux financer le secteur de l'agriculture, plus précisément l'arachide, afin de faciliter sa transformation, ce qui permettra la création d'emploi et de surcroît l'exportation de cette matière première phare, comme le souhaitent les autorités sénégalaises et les opérateurs économiques.

Copyright © 2018 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.