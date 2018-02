Ile Maurice: Australie - une Mauricienne emprisonnée pour avoir arnaqué une vieille dame de $195 000

Vanessa Shylini Lalsing, une Mauricienne établie en Australie, a écopé d'une peine d'emprisonnement de deux ans. Elle a arnaqué une vieille dame de $195 000.

C'est ce que révèle le journal The West Australian dans un article mis en ligne le vendredi 23 février. En soutirant $195 000 à la vieille dame, Vanessa Shylini Lalsing lui a fait croire qu'elle avait besoin de cette somme d'argent pour une affaire en cour. «But it was used on tuition fees, shopping, rent and "luxuries and treats" for her children», écrit le journal australien.

Le juge a parlé d'un abus de confiance très grave.