Afrique: Bruxelles - Publication du rapport « Africa Communications Leadership 2018 »

Le rapport, publié en français et en anglais, présente l'opinion de cinquante professionnels de différents pays dont la RDC sur le rôle du secteur de la communication dans le développement socioéconomique du continent africain.

« Africa Communications Leadership 2018 » est une publication qui s'inscrit dans le cadre d'AfricaCommsWeek (ACW), co-fondée par la Congolaise Annie Mutamba et la Nigériane Eniola Harrison. Le rapport, qui reflète la diversité du métier de communicant ainsi que ses défis et opportunités, se propose de répondre à la question de savoir comment la communication stratégique contribue à la transformation économique de l'Afrique. Annie Mutamba, co-fondatrice d'ACW, explique : « Il existe énormément de communicants à travers le monde qui proposent un narratif équilibré sur l'Afrique et en phase avec les réalités diverses de ce continent de cinquante-quatre pays. Mais ils exercent chacun de leur côté.

Nous avons interrogé des leaders de la communication dans plus de quarante pays, en Afrique mais aussi en Europe, Chine, Russie, États-Unis, Canada... Responsables de la communication externe, chargés de communication interne, chefs de projet événementiel, media planners, consultants en RP, chefs de pub, responsables de la communication digitale, directeurs des affaires publiques... Individuellement, ils sont chargés de façonner la réputation et les messages de leur organisation ou client en Afrique.

Collectivement, ils influent - intentionnellement ou non - sur la manière dont le continent africain est perçu », indique la spécialiste de la communication qui a également fondé et dirige Meridia Partners, première agence de conseil à Bruxelles, spécialisée dans les relations institutionnelles entre l'Europe et l'Afrique. Ainsi, pour Annie Mutamba, un narratif réaliste sur l'Afrique est en train d'émerger, mais trop de communicants en font la promotion de manière isolée. « Pour être efficace, il est temps de créer des ponts. C'est la mission d'Africa Communications Week et de ce rapport », précise-t-elle.

Rôle stratégique des professionnels de la communication

Pour les initiateurs d'« Africa Communications Leadership 2018 » , la réputation de l'Afrique a un impact sur son développement socio-économique et une approche stratégique est essentielle pour que les communicants prennent part activement à un récit vital pour la transformation du continent. « Les professionnels de la communication ont un rôle stratégique à jouer, en s'appropriant le narratif sur l'Afrique et en façonnant les conversations, les contenus et les politiques de leurs organisations, gouvernements et cultures », indique pour sa part Eniola Harrison, co-fondatrice d'ACW.

Pour les initiateurs du rapport et organisateurs d'ACW, les États africains devraient impliquer les leaders de la communication dans les processus de décision, afin de réduire leur déficit de réputation et répondre aux exigences d'une économie globalisée. Le Congolais Madimba Kadima-Nzuji, directeur des relations publiques d'Edge Communications en RDC figure parmi les cinquante professionnels interviewés. Il estime que le rapport ACW est une formidable initiative qui a permis de libérer un espace d'expression pour les communicants du continent noir. « Il remplit une fonction de valorisation de la pratique des communicants africains et surtout constitue un carnet d'adresses pour des entreprises voulant communiquer dans ses différents pays », fait-il savoir.

Une évaluation critique et systématique du rôle de la communication

Animée par une équipe internationale de communicants de divers horizons, Africa Communications Week rassemble des professionnels du secteur à travers le monde afin de procéder à une évaluation critique et systématique du rôle de la communication dans le développement socioéconomique de l'Afrique. La deuxième édition d'Africa Communications Week se tiendra du 21 au 25 mai dans plus de vingt pays sur le thème « Intégration économique en Afrique : opportunités pour la communication ». La première édition avait eu lieu du 22 au 26 mai 2017.