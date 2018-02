"Chaque jour qui passe, nos relations avec l'Afrique se renforcent, sur les plans du tourisme, de la culture, du commerce et de l'enseignement en Afrique", a déclaré Recip Tayyip Erdogan. En décembre dernier, il s'était rendu au Tchad, en Tunisie et au Soudan.

Recep Tagyyip Erdogan compte étendre l'influence d'Ankara en Afrique. Après l'Algérie, où il se rend pour la troisième fois, le président turc poursuivra sa tournée africaine en Mauritanie et au Mali pour la première fois, et au Sénégal.

À son arrivée, le chef de l'Etat turc a entamé des entretiens avec les dirigeants algériens, liés au secteur énergétique et aux questions régionales. Il se rendra à Relizane, à l'ouest d'Alger, pour inaugurer la plus grande usine de textile d'Afrique. Puis, il rencontrera son homologue Algérien, Abdelaziz Bouteflika.

Recep Tayyip Erdogan est arrivé hier en Algérie, première étape de sa visite qualifiée d'"historique". Il était accompagné d'une imposante délégations de minsitres et d'hommes d'affaires. Il a indiqué que l'Algérie est l'un des plus importants partenaires commerciaux d'Ankara dans la région, et qu'il veut transformer leurs relations sur les plans militaire, sécuritaire et culturel.

Interview exclusive du cofondateur et président d'AllAfrica, Amadou Mahtar Ba et du président turc Recep Tayyip Erdoğan.

