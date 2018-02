Congo-Brazzaville: Tour Nabemba - Le personnel technique en grève, des ascenseurs en panne...

Les agents de la société SCIG, en charge de la maintenance et de l'entretien de la tour, réclament le versement de cinq mois d'arriérés de salaire et plusieurs années de cotisations sociales. Il est difficile, depuis ce matin du 27 février, d'accéder aux trente étages de l'immeuble à cause de la panne d'ascenseurs.

Les grévistes et les dirigeants de la Société civile immobilière de gestion (SCIG) ont déjà entamé des discussions mais qui n'ont pour l'heure donné des signaux positifs. Inquiets, quelque cent agents de l'équipe technique, de l'entretien et de sécurité s'interrogent sur leurs sorts et l'inaction des responsables de la SCIG.

« L'Etat ne doit pas à l'entreprise, nous ne comprenons pas pourquoi les travailleurs ne sont pas payés pendant ces mois, et pourquoi les allocations sociales ne sont pas versées à la Caisse nationale de sécurité sociale », s'est alarmé l'un des responsables du personnel, Wolfram Moussoki Nganga, pointant du doigt la mauvaise gestion de la part de leurs responsables.

Une situation sociale qui s'ajoute aux mauvaises conditions de travail que vivent les occupants de la tour. Puisque ce mardi matin les trois des quatre ascenseurs de la tour ont lâché, au grand dam des travailleurs privés, responsables des départements ministériels et visiteurs, ne sachant comment accéder aux bureaux.

Construite depuis 1986 au centre-ville de Brazzaville, la Tour Nabemba n'a subi des travaux d'entretien sérieux ; presque tous les équipements sont vétustes. Bientôt deux ans, a confié Wolfram Moussoki Nganga, le système de climatisation ne fonctionne plus bien, le groupe électrogène est en ce moment en panne sèche, d'autres installations nécessaires sont également délabrées.

« L'état de la vétusté des équipements de la Tour Nabemba, notamment des ascenseurs et de la climatisation, nécessite un remplacement complet. Car, les installations du froid ne marchent qu'à dix pourcent et les ascenseurs tombent en panne chaque semaine, obligeant les techniciens d'intervenir à chaque instant », a fait savoir Moussoki Nganga, avant de lancer un cri d'alarme à l'endroit du Premier ministre pour une solution rapide.

Plus qu'un patrimoine de l'Etat, l'immeuble de bureaux d'environ 106 mètres de hauteur est la vitrine de Brazzaville. C'est l'un des rares gratte-ciel du monde de forme hyperboloïde. La Tour Nabemba abrite plusieurs sièges sociaux et près d'une dizaine de départements ministériels, dont ceux de la Construction, des Zones économiques spéciales et du Plan.