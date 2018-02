Congo-Brazzaville: Éducation - Le Japon accorde 90 000 USD pour l'extension du Complexe scolaire Eureuka

À travers un contrat de don pour le Projet intitulé « Extension et Équipement du Complexe scolaire Eureka situé dans la commune de N'sele » signé avec le président de l'Organisme pour le développement rural intégré (Odri), Willy Lungoy Lusoki, l'ambassade de Japon vient de disponibiliser un financement de l'ordre de 90 651 USD.

L'ambassade du Japon finance les travaux d'extension du complexe scolaire Eureuka dans le cadre du don aux micro-projets locaux qui contribuent à la sécurité humaine. Les travaux d'extension consistent à construire deux bâtiments scolaires dont un servira à la pratique professionnelle et des latrines. En plus de cela, il est prévu aussi la fourniture d'équipements nécessaires au Complexe scolaire Eureka.

Pour le diplomate nippon Hiroshi Karube, ce projet va contribuer non seulement à l'accès à l'éducation de base et au renforcement de l'insertion sociale et professionnelle mais aussi à l'autonomie financière des jeunes vulnérables. « Aussi va-t-il permettre d'augmenter la capacité d'accueil des élèves du cycle primaire, secondaire et de la formation professionnelle puis offrir une formation plus pratique », a-t-il dit tout en émettant le vœu de voir ce projet « être une preuve de bonnes relations d'amitié qui existent entre la RDC et le Japon ».

Tout en sollicitant une coopération et une coordination étroite entre les personnes et organes concernés afin que ce projet s'achève avec succès, le diplomate japonais a mis l'accent sur le développement des ressources humaines à travers l'éducation de base et la formation professionnelle.

Pour rappel, toujours dans le cadre de programme de coopération entre la RDC et le Japon, il a été signé, il y a plus d'une semaine, un contrat de don à la hauteur 90868 USD entre l'ambassade du Japon et l'Hôpital général de référence de N'djili pour la construction d'un bâtiment qui va abriter la salle d'urgence dans l'enceinte de cette formation hospitalière.

En plus de la construction d'un bâtiment pour la salle d'urgence, il est prévu aussi dans le cadre du projet intitulé « Construction d'un bâtiment pour la salle d'urgence » la fourniture des équipements médicaux à l'Hôpital général de référence de N'Djili. Tout cela va se faire dans l'objectif d'augmenter la capacité d'accueil, d'améliorer l'environnement médical, d'assurer un diagnostic rapide et offrir un service adéquat pour renforcer le système de santé dans la commune de N'Djili.