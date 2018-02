Tunisie: Les perspectives d'un partenariat renouvelé

M. Elloumi a indiqué, lors du forum économique tuniso-espagnol, que les relations entre les deux fédérations patronales des deux pays datent de 1994 avec la signature d'un protocole de coopération, puis la création du conseil d'affaires en 2003 et enfin la création de la Chambre tuniso-espagnole de commerce et d'industrie.

Il a souligné que la Tunisie se distingue dans différents domaines qui intéressent les entreprises espagnoles, à l'instar des énergies renouvelables, de la gestion environnementale, du textile et habillement, des industries mécaniques et électrique, les Technologies de l'information et de la communication et du tourisme.

D'ailleurs, le vice-président de l'Utica a affirmé l'ambition de doubler les échanges commerciaux entre les deux pays, qui sont actuellement à 3 milliards de dinars.

Engagement espagnol

Une ambition que le vice-président de la Confédération espagnoles des entreprises, Joaquin Gay De Montella Ferrer-Vidal, partage, considérant que l'Espagne doit mieux exploiter les possibilités de développement des affaires et d'exploitation des marchés.

Il a affirmé que la Tunisie reste un endroit favorable pour investir dans l'espace méditerranéen et dans la région de l'Afrique du Nord.

Pour Maria Luisa Poncela Garcia, secrétaire d'Etat au Commerce extérieur espagnol, les relations commerciales entre la Tunisie et l'Espagne devraient être plus fluides afin de mieux exploiter le potentiel existant entre les deux pays.

Elle a affirmé qu'il y a un besoin de réformes de la part de la Tunisie, soulignant le cas des procédures douanières et la bureaucratie.

"L'Espagne est un associé de la Tunisie. Nous allons nous engager davantage. Nous n'allons pas investir à court terme et de façon spéculative.

Il est possible de faire de la Tunisie une plate forme pour l'export dans les pays voisins et dans l'Union européenne. L'adhésion de la Tunisie à des groupements économiques africains représente aussi une opportunité pour développer des affaires en Afrique", estime-t-elle.

Pour cela, la responsable espagnole a affirmé que l'amélioration des conditions de sécurité et la réforme du cadre juridique renforceront la confiance des investisseurs.

De même pour la nouvelle loi sur l'investissement, tout en soulignant la nécessité de prendre de nouvelles mesures législatives pour favoriser une plus grande fiabilité auprès des investisseurs.

Mme Garcia a indiqué qu'il est impératif de créer des débouchés pour les entreprises espagnoles et tunisiennes afin d'améliorer l'investissement dans les deux sens. «Toutes les réformes économiques mises en place sont les bienvenues et ont tout notre appui.

Et dans le cadre du Plan de développement 2016-2020, essentiellement au niveau de l'amélioration des infrastructures, l'Espagne dispose d'entreprises leaders mondiaux dans le domaine et d'une grande expérience dans le développement de projets en partenariat public-privé (PPP)», précise-t-elle.

Elle a ajouté qu'une ligne de crédit de 25 millions d'euro sera mise à disposition des PME espagnoles et mixtes pour faciliter la création et le développement de projets, indiquant que très prochainement, au mois d'avril, se tiendra une rencontre d'affaires pour discuter les possibilités d'investissement pour les petits et grands projets.

De son côté, Tawfik Rajhi, ministre auprès du chef du gouvernement chargé du suivi des grandes réformes, estime que la Tunisie est actuellement le chantier de réforme à tous les niveaux, soulignant que la loi sur l'investissement a constitué le principal levier pour la promotion de l'investissement étranger.

«Il s'agit d'une loi qui couvre une bonne partie des acteurs économiques, qui répond aux attentes en termes de valeur ajoutée, de compétitivité et de développement durable.

Notre motivation était la simplification des procédures à trois niveaux : la complexité administrative, la présence d'une multitude d'acteurs intervenants et la dispersion des lois sur les avantages fiscaux», explique-t-il.

Volonté tunisienne

M. Rajhi a également souligné l'importance accordée dans cette loi pour l'égalité des droits entre investisseurs tunisiens et étrangers et aussi l'instauration d'une nouvelle gouvernance de l'investissement par la création du Conseil supérieur de l'Investissement avec deux bras : l'Instance tunisienne de l'investissement et le Fonds tunisien de l'investissement.

Concernant la loi de finances, le ministre tunisien a indiqué qu'une série de réformes prioritaires ont été prises depuis 2017, à savoir la modernisation et la dématérialisation de l'administration, la suppression des autorisations, la fixation des délais de réponse, etc.

Khelil Laâbidi, président de l'Instance tunisienne de l'investissement, a signalé que le volume des investissement espagnols en Tunisie reste assez bas, soit 1.309 MDT, avec la présence de 67 entreprises dont trois ont été créées en 2017, avec la réalisation de 11 extensions la même année.

«Le potentiel reste très grand. On peut faire mieux. La Tunisie peut-être un hub régional en face de l'Europe et aux portes de l'Afrique», lance-t-il. Il a ajouté que l'esprit de réformes engagées reflète une vision économique pour la Tunisie en termes de bonne gouvernance, d'inclusion financière et de développement durable.