Congo-Kinshasa: Ramazani Shadary nommé Secrétaire permanent du PPRD

Tout devient clair. Le départ précipité du gouvernement de l'ancien Vice-Premier Ministre et ministre de l'Intérieur n'était pas un désaveu quelconque. Hier, l'Autorité Morale et Initiateur du PPRD, à savoir M. Joseph Kabila Kabange, a pris la décision le nommant postes et fonctions de Secrétaire permanent de ce parti phare de la Majorité Présidentielle.

Emmanuel Ramazani Shadary devient ainsi la troisième personnalité du parti en attendant la désignation du président et du vice-président national. Il est le 5ème chef de l'exécutif national du PPRD depuis sa création lors des négociations politiques inter congolaises qui s'étaient déroulées aux mois de février et avril 2002 à Sun City, en Afrique du Sud.

Il succède ainsi à Hzenri Mova, qui était Secrétaire Général. Vital Kamerhe, le tout premier Secrétaire général qui finira sa carrière auprès de Joseph comme président de la première législature de la troisième République avant de rejoindre les rangs de l'opposition il milite encore à ce jour. Il était remplacé par Tshikez Diemu auquel allait succéder le professeur Evariste Boschab, lequel cédera siège au professeur Henri Mova Sakanyi. Emmanuel Ramazani arrive à un moment très sensible politiquement.

En effet, en attendant l'élection d'un président conformément aux nouveaux statuts constitutifs tels qu'annoncée récemment par Aubin Minaku, président de l'Assemblée Nationale Secrétaire général de la plate-forme «La Majorité Présidentielle », va assurer la garde du temple. Evariste Boshab, membre du Politique, qui a annoncé la nouvelle à l'issue d'une réunion du politique.

Pour certains observateurs de la scène politique en RDC, le PPRD prépare activement aux échéances électorales prévues dans dix mois. climat sociopolitique est palpitant et chauffé au rouge caractérisé par des manifestations politiques de tous les dangers. attendant, tout en prenant acte de cette nomination du nouveau patron de l'exécutif du parti proche de Joseph Kabila, de acteurs sociopolitiques espèrent voir par ce geste un passage vers décrispation politique, notamment l'application intégrale de l' de la Saint Sylvestre, en vue de parvenir à des élections réellement démocratiques, libres et pacifiques conformément aux des millions de Congolais et ceux qui ont choisi la RDC comme seconde patrie.