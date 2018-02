Afrique: Les dossiers chauds qui attendent Recep Tayyip Erdogan au Sénégal

A travers cet exemple, il recommande aux Africains de faire valoir leur unité et de refuser les jeux que les grandes puissances veulent toujours mettre en place dans le continent et qui magnifie une volonté manifeste de vouloir diviser le continent pour pouvoir les contrôler plus facilement.

Il pourra également partager l'expérience turque sur les services de santé universelle. Une prouesse que l'administration de M. Erdogan avait réussie en investissant dans l'éducation et la formation. Mais aussi en encourageant les hôpitaux du secteur privé et ceux universitaires, pour résorber le gap.

C'est à l'image de l'université de Diamniadio pour un coût de 65 milliards de F Cfa, un marché international et une gare de gros porteurs pour 61,4 milliards de F Cfa, une unité de fabrication de meubles pour le marché sous-régional et le marché américain pour 25 milliards de F Cfa. A cela s'ajoutent l'hôtel Radisson Blu, le Palais des sports… Les entreprises désignées sont souvent épaulées par Eximbank Turquie.

Dans les coulisses de cette visite, le président turc devrait apporter des réponses définitives sur un certain nombre de questions qui interpellent Recep Tayyip Erdogan et qu'il avait effleuré dans l'interview exclusive daté du 22 décembre 2017 au CEO de allAfrica.com.

Interview exclusive du cofondateur et président d'AllAfrica, Amadou Mahtar Ba et du président turc Recep Tayyip Erdoğan.

