Angola: Le faible prix du maïs démotive les producteurs

Huambo — Le ministre de l'Agriculture et des Forêts, Marcos Nhunga, a reconnu mardi dans la ville de Huambo que le faible prix du kilogramme de maïs sur le marché national était un facteur de démotivation pour les producteurs.

S'adressant à la presse, il a informé que les producteurs de cette céréale courraient le risque de vendre un kilo à 20 kwanzas, ce qui explique pourquoi beaucoup d'entre eux ont choisi de diminuer leur production.

La situation, selon le ministre, obligera le gouvernement à adopter des mesures visant à améliorer le processus de commercialisation, grâce à un effort conjoint entre les ministères de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie, pour rendre le prix du maïs plus équitable.

« Tout est fait pour améliorer ce processus plus rapidement possible, car la récolte a lieu entre mai et Juin, dans le cadre de la campagne agricole en cours, afin d'éviter les pertes des agriculteurs pendant l'écoulement du champs vers les centres urbains et la vente ultérieure", a-t-il dit.

Pourtant, Marcos Nhunga a reconnu que les paysans avaient fait de gros efforts pour augmenter la production agricole, en particulier le maïs, afin de faire face aux défis du programme de lutte contre la pauvreté et d'augmentation de la sécurité alimentaire dans le pays.

Pour lui, le fait que l'Angola ne soit pas autosuffisant dans la production de maïs oblige de travailler de manière coordonnée, de trouver une solution intermédiaire, de continuer à produire en grande quantité, comme cela se passe cette année, avec la prévision d'une récolte bien supérieure à la moyenne.

Pour cette raison, il a confirmé que le ministère va poursuivre le projet de correction du sol avec du calcaire dolomitique et permettre que l'engrais et l'ammonium atteignent les agriculteurs à des prix plus bas, de sorte que les taux de production augmentent de plus en plus dans le pays, visant les défis de la diversification de l'économie nationale.

Le ministre de l'Agriculture et des Forêts, qui est arrivé à cette partie du pays lundi, a constaté la situation des projets agro-pastoraux, forestiers et de correction sol, exécutés par le Projet d'agriculture axé sur le marché (MOSAP) dans les municipalités de Cachiungo, Bailundo et Caála.