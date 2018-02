Angola: Plus de cinq mille hectares pour la culture du cacao et du café

Cabinda — Plus de cinq mille hectares de terres sont préparées dans les quatre municipalités de la province Cabinda, notamment la capitale provinciale (Cabinda) Cacongo, Buco-Zau et Belize, pour relancer la culture du cacao, du café et de palme, dans le cadre du programme d'autosuffisance alimentaire et la lutte contre la pauvreté.

A ce propos, le vice-gouverneur de Cabinda pour le secteur économique, Romão Macário Lembe, a déclaré mardi que l'initiative allait stimuler le secteur agricole et conséquemment relancer la transformation de ces produits dans le futur parc industriel de Fútila.

« Nous avons déjà préparé ces terres et nous voulons que nos agriculteurs de la province réactivent la plantation de cacao, de café et aussi du palmier. Nous profitons du potentiel de la province en terres arables», a-t-il dit.

Il a informé que le gouvernement provincial a lancé un programme la semaine dernière dans la municipalité de Belize pour organiser des séminaires destinés aux petits et moyens agriculteurs afin qu'ils puissent réactiver la culture des palmiers, du café et du cacao, afin de garantir la production et conséquente transformation de ces produits pour réduire les importations.