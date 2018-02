Angola: Les entreprises publiques et privées violent les droits des travailleurs

Luanda — Les conditions légales offertes aux travailleurs sont systématiquement violées par plusieurs entreprises publiques et privées, a indiqué lundi l'inspectrice générale du travail, Nzinga Ngola.

Ces infractions concernent le non-enregistrement des travailleurs dans le système de sécurité sociale, le plan de vacances, les heures supplémentaires et le manque d'équipement de protection.

L'inspectrice Nzinga Ngola, qui parlait à la presse en marge de la XIIe Rencontre méthodologique de l'Inspection générale du travail, ouverte mardi à Luanda, a expliqué qu'entre deux à trois mille entreprises violaient les règles de travail, citant celles des secteurs du Commerce, de l'Industrie et autres de fourniture des services.

La responsable a déclaré que durant l'année 2017, l'inspection générale du travail avait effectué 5.384 inspections, couvrant un total de 152.713 travailleurs. 14.126 violations de la législation du travail ont été détectées.

Au cours de la même période, il y a eu 1.096 cas d'accidents du travail déclarés par les entreprises, avec 926 cas légers, 144 cas graves et 26 cas mortels.

Elle a indiqué que dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de la santé au travail, le centre de santé et de sécurité au travail a réalisé 27 évaluations de conformité légale, 30 préliminaires des risques et 30 autres évaluations médicales complémentaires.

Au total, 8.172 employés ont été évalués, 29.624 examens médicaux et 86 évaluations d'incapacité de travail ont été effectués à la demande des ateliers et des entreprises.

En ce qui concerne le calendrier des actions pour l'année en cours, Nzinga Ngola a déclaré que l'IGT prévoit d'augmenter le nombre d'inspecteurs du travail et de la sécurité sociale, d'intensifier l'inspection dans les entreprises de services et de commerce et de certifier la formation des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail au moyen de séminaires.

La XIIe Rencontre méthodologie de l'Inspection générale du travail, dont les travaux se clôturent ce mardi, aborde, entre autres, les mécanismes extrajudiciaires de règlement des différends de travail et l'intensification de la normalisation des rapports en tant que paradigme approuvé et adapté au nouveau modèle de plan opérationnel.