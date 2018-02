Angola: Recommandation de la gestion correcte des ressources en eau

Lors de sa première réunion régulière, le Conseil national de l'eau apprécie les projets, le régime juridique du taux de prélèvement de l'eau et les règlements des Conseils nationaux des ressources en eau et des bassins hydrographiques.

Il a dit l'Angola, heureusement, est l'un des rares pays avec un réseau de rivières, des étangs, des lacs et des eaux souterraines, une côte de 1.750 kilomètres et une zone économique maritime qui peut se prolonger jusqu'à 350 miles nautiques, dans le cadre des facilités garanties par l'ONU.

Le gouvernant a indiqué que les objectifs du développement durable pour 2030 soulignent comme une priorité assurer la disponibilité et la gestion durable de l'eau et de l'assainissement pour tous.

Il a défendu des solutions de structurantes qui se révèlent être, au fil du temps, plus économiques que les mesures d'urgence répétées pour les situations de sécheresse et de pénurie de ressources en eau dans les régions du centre et du sud du pays qui affectent la qualité de vie des personnes, des cultures, des animaux et des industries.

Le vice-président a parlé de la nécessité de la municipalisation de l'assistance aux équipements d'énergie et eau, de l'introduction de technologies intelligentes pour la facturation de la consommation, afin d'assurer la viabilité financière des entreprises fournisseurs de services et de promouvoir le traitement approprié des eaux usées.

