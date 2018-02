Sud-Soudan: Plus de 7 millions de personnes menacées par la faim

Un rapport de trois agences des Nations-unies, rendu public le 26 février, tire une sonnette d'alarme sur « la situation de faim extrême » qui prévaut dans ce pays, ravagé par une guerre civile depuis 2013.

Le texte présenté par le Fonds des Nations unies pour l'enfance, le Fonds pour l'agriculture et l'alimentation et le Programme alimentaire mondial, note que près de la moitié de la population, une estimation en hausse de 40% sur un an, souffre de la malnutrition.

La situation est d'autant plus catastrophique, puisqu'en janvier dernier, 5,3 millions de personnes, soit 48% de la population sud-soudanaise, étaient frappées par l'insuffisance alimentaire. Les personnes touchées par la faim ont été classées dans trois niveaux supérieurs de l'échelle IPC, le critère le plus utilisé pour classifier la sécurité alimentaire. Pourtant en 2017, le gouvernement sud-soudanais avait fait des efforts avec le concours des agences de l'ONU pour faire face à la famine, qui avait affecté environ cent mille personnes dans les comtés de Leer et Mayendit, dans le nord du pays.

« L'amélioration de l'accès aux populations et une aide humanitaire massive ont réussi à contenir la famine, l'an passé. Malgré tout, les prévisions en terme d'insécurité alimentaire n'ont jamais été aussi mauvaises qu'elles sont aujourd'hui », ont indiqué les trois agences onusiennes. Elles ont précisé que cette famine n'est pas d'origine climatique, mais est causée par l'homme, puisque les quatre années de guerre ont limité la production agricole. A cela s'ajoute la destruction des stocks, suivie d'une inflation galopante ayant forcé les gens à quitter leur foyer ou à fuir le pays.

Les agences onusiennes craignent que le nombre de personnes en situation d'insuffisance alimentaire puisse dépasser le chiffre actuel si l'aide humanitaire n'augmente pas rapidement. « La situation se détériore avec chaque année de conflit, de plus en plus de personnes perdant le peu qu'elles possèdent. Nous sommes d'autant plus inquiets que la saison de soudure, quand les récoltes sont épuisées, devrait commencer cette année beaucoup plus tôt que d'habitude », a déclaré le directeur du WFP pour le Soudan du Sud.

Le rapport des organisations de l'ONU estime que sans l'aide, dès le mois de mai, plus d'1,3 million d'enfants âgés de moins de cinq ans encourront le risque de malnutrition sévère. Le soudan du Sud connaît cette situation de famine, puisque que 5,5 % seulement des 1,7 milliard de dollars (1, 3 milliard d'euros), nécessaires pour 2018, ont été versés.

Le soudan du Sud a plongé dans la guerre civile en 2013, soit deux ans après son indépendance. Ce conflit opposant les partisans de l'ancien vice-président, Riek Machar, aux hommes fidèles à l'actuel président, Salva Kiir, ont fait des dizaines de milliers de morts, quatre millions de déplacés et provoqué une grave crise humanitaire.