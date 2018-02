Fini la confusion. L'épineuse question "d'attributions illégales" des concessions forestières à des firmes chinoises en violation du moratoire de 2002 a finalement et suffisamment été éclairée.

Il a été démontré, noir sur blanc, hier mardi 27 février 2018 dans un point de presse animé par M. José Elanga, Directeur Général Forêt, qu'il n'y a pas eu d'illégalité dans l'octroi mais plutôt dans l'approbation des titres à cause d'une confusion farfelue des statuts qui se sont retrouvés dans le lot des titres frappés par le moratoire. C'était au Jardin Botanique de Kinshasa sous la férule du Ministre de l'Environnement et Développement Durable, Amy Ambatobe ici empêché.

Accompagné de M. Sébastien Malele et Frédéric Djengo respectivement, Directeur expert forêt et Directeur de la Direction aménagement forêt, M. José Elanga a levé toute équivoque à ce sujet dont certains experts étrangers en ont fait une affaire mondialement scandaleuse. Tout d'abord, la réattribution desdites concessions ne constitue pas une violation du moratoire sur les forêts de la RD. Congo. Car, après l'évaluation des activités des concessionnaires, si l'Etat Congolais remarquait une défaillance dans le chef de ces derniers, le même Etat Congolais est, selon la loi, en droit de reprendre les titres et les rétrocéder à d'autres concessionnaires. Il sied ici de noter que le moratoire concerne les concessions forestières non encore exploitées. Par conséquent, les concessions forestières, dont il est question faisant déjà objet d'une exploitation, ne sont pas frappées par le moratoire.

En effet, la nouvelle loi portant code forestier a été promulguée en 2002 et s'en est suivie d'une autre portant moratoire dans la même période. L'objectif était d'octroyer de nouvelles concessions forestières sur toute l'étendue de la République Démocratique du Congo. Ceci, avec la ferme ambition d'assainir le secteur de l'exploitation forestière industrielle.

Et pour donner plus du poids à cette décision, le Chef de l'Etat avait pris le soin de publier un décret fixant les modalités des anciens titres forestiers. Et à la grande question de savoir si finalement ce moratoire doit être maintenu ou levé, le Ministère de l'Environnement et Développement Durable que chapeaute le Dr Amy Ambatobe, est actuellement en voie de lancer le processus de la levée du moratoire.

Cependant, la durée déterminée pour l'assainissement du secteur de l'exploitation forestière industrielle était de 3 ans. Et en République Démocratique du Congo, la durée a été de 16 ans. C'est donc sur base de cela que ces décisions ont été prises. Ainsi, après avoir parcouru le processus de conversion et d'assainissement, l'autorité a décidé d'amorcer le processus de lever le moratoire.

Le décret avait, avant tout, 3 conditions. D'abord, la proclamation des résultats, ensuite la résiliation effective des contrats qui n'avaient pas respecté le critérium, et le plus important c'est la programmation géographique des futures allocations. A ce jour, la levée du moratoire est conditionnée par la réalisation de cette programmation.

Présentement, le Ministère qui a lancé le processus de réflexion va publier les résultats de Bandundu pour affirmer, entre autres, qu'il est possible de lancer le processus dans le Bandundu grâce à une meilleure maîtrise de la connaissance des ressources. Et après ça sera dans les autres provinces où l'inventaire multi ressources est en cours notamment, dans l'ex Equateur et la province de la Tshopo.

En octobre 2017, Greenpeace et un groupe d'experts ont mené une campagne de communication sur les tourbières qui couvrent 145.000 km2 d'un espace marécageux à cheval entre le Congo-Brazzaville et la RDC, soit une zone un peu plus grande que l'Angleterre.

La RDC abrite plus de 60% des forêts denses du Bassin du Congo, deuxième massif forestier tropical de la planète après l'Amazonie. Le pays possède ainsi la deuxième forêt tropicale primaire de la planète (86 millions d'hectares).

S'agissant des tourbières, celles-ci ne sont nullement menacées, car les zones les abritant ne sont géographiquement pas exploitables. En conclusion, les tourbières ne sont donc pas en danger.