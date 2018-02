Créé le 26 février 1977 par le chanteur-compositeur Jules SHUNGU WEMBADIO alias PAPA WEMBA 100% Star, l'orchestre Viva-la-Musica totalise 41 ans d'existence cette année.

A Molokai, fief du groupe, certains musiciens fêtent dans la colère à cause de la suspension qui leur a été infligée par le staff dirigeant sous gestion de Marie- Rose LUZOLO dit Mère Amazone, veuve SHUNGU WEMBADIO. Il faut noter qu'à la veille de cette célébration, cinq musiciens de Viva- la- Musica ont écopé d'une suspension pour indiscipline.

Depuis Paris où elle réside, la veuve Shungu Wembadio a pris la ferme décision de suspendre cinq musiciens du groupe Viva-la-Musica, entreprise laissée par son défunt mari, PAPA WEMBA, décédé en avril 2016. Dans une note adressée au journal La Prospérité, Amazone avance quatre raisons majeures pour justifier sa décision de mettre à la porte ces "ndulistes". A savoir : désordre caractérisé dans le Chef de certains musiciens ; manque de discipline généralisé dans le Chef de certains musiciens ; absence prolongée des autres musiciens sans motif valable aux séances de répétions et disfonctionnement observé dans les activités de l'orchestre en général.

MAWILA TSHIBUKILA, dit "Biscuit des Ecoliers" (animateur), SAMBINE VOBAGA Dady Puff LOKOLO (Batteur), BANGATULUA DIAME Cédric (Claviériste), MAKOSI NDOMBASI Prince, Boa Voda (chanteur) et MAKETA TELO Bob Djamousket (animateur). Ces 5 musiciens ont été suspendus de l'orchestre à une durée déterminée pour des raisons d'indiscipline.

Selon le communiqué du bureau, ils ont été notifiés chacun individuellement par écrit. Cette mesure disciplinaire a été validée par le chargé de discipline, le doyen Bendo Son dont la réintégration est fortement contestée par les jeunes musiciens du groupe.

Cependant, il est reproché à beaucoup parmi ces musiciens le non- respect du règlement établi par la haute hiérarchie du groupe. Certains ont également reçu des lettres de blâme avec avertissement.

La veuve Shungu Wembadio qui gère cette entreprise au quotidien, a déploré surtout le comportement de quelques jeunes recrutés par son défunt mari, quelques années avant sa mort. Non seulement, ils excellent dans la mauvaise conduite mais ils brillent par des absences non justifiées. Cette attitude cause un disfonctionnement général dans les activités de l'orchestre. Cette décision intervient après évaluation et bilan des activités de Viva-la-Musica en 2017, une année après la disparition brutale de son leader-fondateur. Donc, il était impératif de revoir certaines choses en commençant d'imposer la discipline et le respect dans le travail. L'idéal est de redonner une bonne image de Viva-la- Musica à ses nombreux fanatiques et nostalgique. Ainsi, de commun accord avec tous les dirigeants, ils ont décidé de mettre de l'ordre dans l'orchestre pour un seul objectif, notamment, pérenniser l'œuvre du maître, qui n'est autre que « Papa Wemba ».

Signalons que Bakala diakuba est nominé à titre posthume dans la catégorie de la « Meilleure Légende » dans le cadre d'Ami awards afrika 2018 dont la soirée de remise des trophées s'annonce fracassante le 24 mars prochain, en Ouganda. L'illustre disparu a été sélectionné grâce à la chanson «Chacun pour soi » réalisée en featuring avec le jeune chanteur Diamond Platinumz. Pour voter Papa Wemba, il est recommandé d'entrer sur ce lien : www.amiawardsafrika.com/pc-nominees.

Il faut signaler que l'orchestre est en plein studio en vue d'enregistrer son nouvel album « Système de jeu : sans kobanga » dont la sortie est prévue cette année sur le marché du disque. Les travaux évoluent pas mal sous la direction du maître arrangeur Maika Munan qui veille sur la qualité des chansons et sons.

Pendant ce temps, mère Amazone Marie Rose vient de signer un protocole de collaboration avec le DG de Trace TV à Paris pour le lancement d'un nouveau film documentaire intitulée « Génération Papa Wemba ». Avec cet engagement, le groupe Viva-la- Musica est associé pour agrémenter une série de spectacles dans le cadre du lancement de ce documentaire à Kinshasa, dans les différentes provinces du Congo-RDC et à Brazzaville.

Rappelons que PAPA WEMBA avait pris l'initiative de créer Viva-la-Musica à cause de la déception connue dans Zaiko Langa Langa où il a été humilié, à l'époque par MButa Mashakado, qui le traita de « villageois » en plein concert devant le public. Aujourd'hui, 41 ans d'existence, dans l'univers musical, cet orchestre a recruté et formé des stars dont certains font la fierté de la musique en Afrique.