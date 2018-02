Congo-Kinshasa: Le commerce de moellon et caillasse devient pénible

La production des moellons, caillasses et sables à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo devient petit à petit laborieux et peu rentable pour les exploitants artisanaux depuis l'interdiction des explosifs dans les carrières par l'Hôtel de Ville de Kinshasa.

A la carrière Lokonga, non loin de Chanimetal en allant vers Mbudi, dans la Commune de Ngaliema, les casseurs exercent ce métier, dans des conditions inhumaines, pour n'avoir, au finish, qu'une tonne après autant de jours. Une situation qui ne leur permet pas de tenir avec leur famille au regard de la conjoncture actuelle. C'est sous un soleil accablant que beaucoup de casseurs, munis des gros marteaux, broient des moellons, quotidiennement, pour obtenir des caillasses, et certains restent sous les hangars afin d'être à l'abri des intempéries.

Interrogé à ce sujet, un exploitant artisanal qui a requis l'anonymat estime que ce métier devient de plus en plus malaisé. D'autant plus qu'il travaille énergiquement tous les jours, mais avec un rendement médiocre. «Nous vivons l'enfer à la carrière artisanale par manque des tirs explosifs, interdits par l'Hôtel de ville de Kinshasa il y a longtemps et nous manquons de fois des sous pour assurer ne serait ce que notre survie quotidienne», a ajouté ce dernier.

C'est pendant la saison de pluies que l'exploitation artisanale est facile. Mais, cette année, la situation prend une autre forme. Puisque déjà, pour remplir un camion, ou totaliser une tonne, ces casseurs travaillent sans répit, soit après six à sept jours pour le remplir et recevoir un peu d'argent.

Lorsqu'il y a inondation, les exploitants artisanaux quittent leurs carrières respectives, pour aller trouver d'autres carrières où exercer leurs métiers. Pendant cette période, il y a carence de moellons et bon nombre d'exploitants artisanaux, se lancent à l'exploitation des sables.

Le terrain trouvé sur place a été quasiment plat, et la carence des moellons et caillasses était visible à l'œil nu, au point qu'un aveugle pourrait la constater facilement.

«Nous payons régulièrement la taxe à l'Etat, avec un montant qui varie entre 4.000 à 5000 Francs Congolais. Cet argent va dans les caisses de la Direction Générale des Recettes de Kinshasa mais, nous ne comprenons pas pourquoi ce dernier n'arrive pas à nous trouver une solution, en nous autorisant la réutilisation des tirs explosifs», a regretté un autre casseur.

Ici, à la carrière Lokonga, il y a un autre mode de vie, les gamins jouent sur un espace plat qui absorbe les rayons solaires surtout quant le soleil est au zénith, certains se baignent dans des marigots pour fuir le soleil ardent.

Sous les hangars, plusieurs gargotes communément appelés "malewa" y sont implantées pour permettre aux casseurs de renforcer les batteries et bien travailler toute la journée. Dans ce malewa, un plat du riz avec haricot, varie entre mille et mille cinq Cents Francs Congolais, ce qui permet aux exploitants de se procurer un peu de nourriture pour mettre sous la dent, et un verre d'eau pour mouiller l'œsophage.

Certes, tout parent doit travailler durement pour organiser son foyer et scolariser ses enfants. Mais certain métier dans la vie demande un soutien volontiers de l'Etat pour préserver la vie de ses citoyens. C'est le cas de l'exploitation artisanale de moellon où beaucoup de Kinois vivent la géhenne en pleine capitale.