Congo-Kinshasa: Marches du CLC - La CENCO appelle le peuple à bannir la peur

A la question de savoir jusqu'où iront les évêques catholiques, une réponse est désormais au bout des lèvres. C'est jusqu'au bout quant à la lutte pour l'application de l'Accord de la Saint Sylvestre et la fin de la crise politico-électorale congolaise.

Après l'avoir clamé dans sa déclaration sanctionnant sa toute dernière assemblée extraordinaire, la CENCO vient de le prouver en recommandant au peuple congolais de ne point avoir peur de continuer à revendiquer, par les marches du CLC, l'avènement d'un Etat de droit au Congo-Kinshasa. Dans un document signé hier par l'Abbé Donatien N'shole en réaction aux événements du 25 février, la CENCO qui livre son bilan des échauffourées constatées est claire. "La CENCO félicite tous les compatriotes qui se sont mobilisés pacifiquement, refusant toute provocation à la violence, afin de faire entendre leur voix pour l'avènement d'un Etat réellement démocratique... Elle recommande au Peuple congolais de demeurer débout et vigilent et de ne pas céder à la peur ni à la résignation ", dit ledit communiqué.

Impartialité

Comme la Monusco qui regrettait, par Leila Zerrougui, mort d'homme malgré les assurances de l'opération "zéro mort" lancée par la Police Nationale Congolaise, la CENCO la plume lourde de ces pertes a, dans son document, condamné l'usage de la force exercée à l'endroit des marcheurs-chrétiens non armés. Une fois de plus, la Conférence Episcopale Nationale du Congo se veut non inféoder à une partie de la classe politique. C'est ainsi que les princes de l'Eglise Catholique qui font rapport de 16 marches bien encadrées sur 149 ne s'empêchent, aucunement, de saluer ces policiers et leurs supérieurs qui auront agis avec professionnalisme. Car, avant et par-dessus tout, ils sont appelés à être républicain. "Nous condamnons l'usage de la force exercée à l'endroit des compatriotes dont certains sont morts et d'autres torturés ou blessés alors qu'ils n'ont posé aucun acte contraire à la loi fondamentale qui régit le pays. Cependant, nous saluons le sens républicain et patriotique de ceux des forces de l'ordre qui ont encadré 16 marches conformément à la loi", confie la CENCO.

Bilan et dénonciations

Le secrétariat général de la CENCO que dirige l'Abbé Donatien N'shole a reçu des informations sur l'organisation à Kinshasa et dans quelques provinces de 149 marches pacifiques dont 66 ont été étouffées dans les enceintes des paroisses, 67 dispersées par balles et gaz lacrymogènes. Selon le monitoring réalisé par les services du secrétariat Général de la CENCO, le bilan de la journée de la marche du 25 février fait état de 2 morts par balles, 32 blessés dont 13 par balles et 76 interpellations. La conférence des évêques catholiques rapportent que lors de la marche dans beaucoup de paroisses il a été signalé la présence de plusieurs jeunes étranges qui œuvraient à inciter les manifestants aux dérapages. Par ailleurs, suite notamment au cas de l'assaut de la Cathédrale Notre Dame du Congo par les jeunes du PPRD dits "bérets rouges", la Conférence Episcopale Nationale du Congo dénonce l'instrumentalisation des jeunes par certains partis politiques. Il sied de rappeler que les marches appelées par le Comité Laïc de Coordination ont pour but de réclamer l'application intégrale de l'Accord de la Saint Sylvestre pour qu'il y ait tenue des élections crédibles et inclusives afin que la crise politique congolaise prenne fin.