Congo-Kinshasa: Les jeunes du PPRD jouent les trouble-fête

Ces jeunes se réclament de la Ligue des jeunes du PPRD, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie au pouvoir."Ce groupe qu'on appelle abusivement Ligue des jeunes a été monté par le nouveau ministre de l'Intérieur pour semer le trouble dans les différentes manifestations de jeunes. Cette fois avec non pas uniquement de la résistance pacifique, mais également en utilisant des moyens de répression, des moyens de terreur. Ils veulent maintenir Kabila au pouvoir. Ils s'organisent à leur manière pour pouvoir contrer les activités des mouvements des jeunes, ainsi que ceux du comité laïc de coordination", a expliqué, à la Deutsche Welle,Samuel Bosasele du mouvement citoyen "Compte à rebours" qui a été témoin des actions violentes de ces jeunes.

A la veille de la marche pacifique des laïcs, une centaine de jeunes coiffés de bérets rouges ont investi la cathédrale Notre Dame, située dans la commune de la Gombé, à Kinshasa. A leur tête, un certain Papy Pungu que certains internautes ont surnommé le Blé Goudé congolais (NDLR, l'ancien Ministre de la jeunesse de Laurent Gbagbo, et leader des jeunes du FPI au pouvoir en Côte d'Ivoire, jusqu'à la chute du régime Gbagbo en 2011).

Copyright © 2018 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.