Angola: Des pompiers retirent sept cadavres des plages de Luanda

Luanda — Sept personnes décédées des suites de noyade ont été retirées des plages, lacs et fossés pendant le week-end dans les municipalités de Cacuaco et Viana, à Luanda, par le Service de Protection civile et Incendies.

Les sources de la corporation ont signalé que les victimes âgées entre six et 26 ans, ont été retirées de l'intérieur d'un fossé en construction, d'un lac, d'une plage et du canal de Kicuxi.

Durant la période en question, les pompiers ont intervenu à l'ouverture de sept portes d'appartements dans les quartiers d'Ingombota, les centralités de Sequele et Kilamba, respectivement dans les municipalités de Luanda, Cacuaco et Belas, et ont également acheminé cinq patients vers les unités hospitalières publiques et privées de Viana et Ingombota.

En ce qui concerne les incendies, cinq ont été enregistrés, causés par un court-circuit et la négligence, affectant les secteurs du commerce, d'habitat et de l'énergie dans les municipalités de Talatona, Viana, Kilamba-kiaxi et dans district d'Ingombota.