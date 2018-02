Congo-Kinshasa: Combien de morts pendant les marches?

Les manifestants exigent des garanties sur la tenue d'élections libres et transparentes. Ils demandent au président Kabila de déclarer publiquement qu'il ne va pas briguer un troisième mandat. Joseph Kokonyangi, secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle répond à ces demandes: "lisez la Constitution, dit-il, c'est clair, ces gens-là ont peur des élections, ils veulent aller à d'autres négociations, à d'autres dialogues, et le président de la République a dit "pas de dialogue, allons aux élections"."

D'après la Monusco et l'église catholique, au moins deux personnes ont été abattues hier et 47 autres blessées. Des chiffres contestés par les autorités. D'après elles, il n'y a eu aucun mort. Basile Olongo est vice-ministre de l'Intérieur.

"A Kinshasa le problème c'est le positionnement de la police qui empêche les gens d'aller prier et vous avez vu ce qui s'est passé à Notre Dame (cathédrale Notre Dame de Kinshasa, ndlr) la veille des manifestations. Donc si on laissait les manifestants manifester comme ils le souhaitent selon la constitution, je pense que tous ces problèmes ne se poseraient pas", affirme-t-elle.

