Guinée Equatoriale: La justice dissout le principal parti d'opposition

La défense entend désormais faire appel. « La sentence est injuste, déclare Me Poncio Mbomio. C'est un procès politique. Le but du gouvernement était de dissoudre le parti, le seul qui s'oppose vraiment au pouvoir ».

Plus d'une centaine de militants, y compris la secrétaire générale du parti, sont arrêtés et accusés notamment de sédition, de désordre public et d'atteintes à l'autorité. Aux yeux du pouvoir, Citoyens pour l'innovation ressemble moins à un parti politique qu'à un « groupe paramilitaire ».

Quelques jours plus tard, à Malabo, la capitale, les forces de sécurité prennent d'assaut le siège de Citoyens pour l'innovation, le principal parti d'opposition et le seul à siéger au Parlement.

Copyright © 2018 Radio France Internationale.

