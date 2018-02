Congo-Kinshasa: La Garde rapprochée de Joseph Kabila

Accablé par les critiques, le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila ne semble pas résolu à céder le pouvoir. Celui-ci s'est entouré d'un carré de fidèles jusqu'au-boutistes.

Joseph Kabila peut compter sur deux catégories de personnes. Il y a d'abord les civils. Lambert Mendé Omalanga, le porte-parole du gouvernement, ainsi que les avocats au barreau de Kinshasa, Norbert Nkulu et Jean Mbuyu. Sans oublier Albert Yuma, qui dirige le patronat congolais et Emmanuel Adrupiako, l'actuel directeur financier à la présidence de la République.

Soutiens militaires et familiaux

Selon Baudouin Amba Wetshi, rédacteur en chef du site d'informations en ligne (congoindependant.com), "il y a les généraux John Numbi, Gabriel Amisi Kumba dit Tango four et Delphin Kahimbi. Au niveau de sa famille, donc sa fratrie, il y a Zoé, Jaynet et Selemani Mtwale, directeur de la BGFI Bank." On pourrait aussi ajouter à cette liste, Kalev Mutondo le tout puissant directeur de l'Agence nationale de renseignements (ANR).

Selon plusieurs témoignages, il a été l'un des principaux cerveaux de la répression contre les civils en RDC. Il figure sur la liste de personnes sanctionnées par Bruxelles. Autres noms d'irréductibles du régime, le Général Gaston Hughes Ilunga Kampete, commandant de la Garde républicaine chargé de la sécurité présidentielle depuis fin 2014, avec un effectif estimé à environ 12 000 soldats. La mission de cette unité consiste essentiellement à protéger le Président Joseph Kabila.

Les potentiels dauphins

Ces derniers temps, plusieurs noms de potentiels dauphins ont également été cités. "On parle également de Aubin Minaku le président de l'Assemblée nationale et président de la majorité présidentielle." Selon Jean-Claude Mputu, politologue congolais, "il est aussi question de Augustin Matata Ponyo, l'ancien Premier ministre. On a même dit qu'il aurait commandé les matériels de la propagande", ajoute Jean-Claude Mputu. D'autres analystes présentent une autre liste dont voici un aperçu.

Henri Mova Sankayi

Plusieurs fois ministre et ambassadeur dans des capitales occidentales, Henri Mova Sankayi a été élu en mai 2015 secrétaire général du PPRD, au pouvoir, jusqu'au lundi 26 février 2018. Il a été remplacé à ce poste par un autre fidèle de la galaxie Kabila, Ramazani Chadari, qui a cédé, quelques jours auparavant, son fauteuil de vice-Premier ministre et ministre de l'intérieur suite à une décision du président Joseph Kabila.

S'il n'a pas dévoilé ses ambitions présidentielles, des analystes le présentent comme étant l'un des idéologues du parti et un éventuel candidat du PPRD, au cas où Joseph Kabila se retirait du pouvoir.

Evariste Boshab

Evariste Boshab est aussi l'un des fidèles du président congolais. Juriste (NDLR, il est professeur de Droit à l'université de Kinshasa), il a été directeur de cabinet de Joseph Kabila pendant la période de transition en RDC. Entre 2009 et 2012, il fut président de l'Assemblée nationale, avant de cumuler les fonctions de vice-Premier ministre et ministre de l'intérieur et de la sécurité du deuxième gouvernement de Matata Ponyo. Evariste Boshab fait partie des personnalités congolaises sous le coup de sanctions prononcées par l'Union européenne en décembre 2016 pour son rôle dans la répression des manifestations au cours des dernières années.

Aubin Minaku

Ce licencié en droit international public de l'Université de Kinshasa dirige l'Assemblée nationale congolaise depuis le 12 avril 2012. Avant d'embrasser la politique, Aubin Minaku a exercé comme magistrat entre 1990 et 1998. Il a notamment été substitut puis 1er substitut du Procureur de la République au Parquet de grande instance de Kinshasa/Matete. Sa carrière politique a véritablement débuté en 2005 après qu'il a fait partie de la cellule de campagne de Joseph Kabila. Lors des législatives de 2011, il est réélu député national. Fort de ses fonctions de président de l'Assemblée nationale et de secrétaire général de la Majorité présidentielle, beaucoup lui prêtent l'intention de succéder à son mentor au cas où celui-ci renoncerait au pouvoir.

Augustin Matata Ponyo

Avant d'être nommé Premier ministre en 2012, Augustin Matata Ponyo a été ministre des Finances de son pays. C'est à ce poste, que ce technocrate dont beaucoup, y compris certains adversaires, saluent les qualités, qu'il a été repéré par le président Kabila. Celui-ci, lui confie la Primature en avril 2012. Cet ancien cadre de la Banque centrale du Congo a dû démissionner de ses fonctions le 14 novembre 2016. Ceci pour laisser sa place à un chef du gouvernement issu de l'opposition. Et c'est Samy Badibanga qui lui a succédé, depuis lors. Très apprécié semble t-il par les partenaires extérieurs de la RDC, Augustin Matata Ponyo pourrait être sorti du bois pour représenter le PPRD, le parti au pouvoir à la prochaine élection présidentielle prévue en décembre de cette année. Mais, rien n'est joué d'avance.

Néhémie Mwilanya Wilondja

Ce Professeur de Droit à l'Université de Kinshasa est le Directeur de cabinet de Joseph Kabila depuis juin 2015. Il fut dans un passé récent conseiller juridique du président congolais. Réputé discret, le choix pourrait porter sur lui en cas de renoncement de Joseph Kabila à briguer un troisième mandat.

Marie-Olive Lembe Kabila

Selon Baudouin Amba Wetchi, le rédacteur en chef du site "congoindependant.com", l'épouse du président congolais serait l'ultime recours: " Il y a des bruits qui circulent que Kabila pourrait peut-être pousser sa femme à se présenter à la présidentielle, s'il était empêché de contourner les obstacles pour organiser le référendum et surmonter le verrou de la limitation du mandat présidentiel. Ce scénario rappellerait le cas de Vladimir Poutine et Dmitri Medvedev en Russie. Cette option serait analysée sérieusement par le service stratégique de la présidence"

Ramazani Chadari

Depuis le 19 février 2018, Ramazani Chadari, est le nouveau secrétaire permanent du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, le PPRD au pouvoir.

Scénario à la Medvedev-Poutine?

Pour rappel, en 2008, Dimitri Medvedev a été élu président de la Fédération de Russie à la place de Vladimir Poutine qui ne pouvait briguer un troisième mandat consécutif et est alors devenu chef du gouvernement, avant de récupérer son fauteuil de président cinq ans après. Une hypothèse toutefois irréalisable en RDC, selon le politologue Congolais, Jean-Claude Mputu.

Joseph Kabila n'a toujours pas déclaré qu'il n'allait pas briguer de troisième mandat même si la Constitution le lui interdit. Des signes qui montrent sa volonté de demeurer au pouvoir quoi qu'il arrive, selon Jean-Claude Mputu. Ce dernier estime que la RDC n'a pas besoin de dauphins car les Congolais devraient choisir leur futur président de la République.