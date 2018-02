Congo-Kinshasa: Marche pacifique du 25 février 2018 - Kinshasa transformée en ville-morte !

C'est le même avis qu'a partagé également serge, un wewa (motocycliste). « Les passagers n'ont pas voulu sortir pour mettre leurs vies en danger, voici ce qui justifie la transformation de la marche en une journée ville-morte», lâche-t-il. Oui, il y a de quoi se poser des questions lorsque vous constatez que les boutiques, magasins et des pharmacies fermées, les portails des églises scellés, hormis les paroisses de l'église catholique romaine, durant tout au long de la journée. Voilà ce qu'aura été en quelques mots, la température de la journée du dimanche 25 février 2018.La mesure de prudence oblige, les habitants ont craint le pire, ils ont peut-être tiré des conséquences de deux précédentes marches du CLC, au cours desquelles certains ont succombé lors de la confrontation police et protestataires.

En effet, visiblement, c'était un dimanche pas comme les autres en République Démocratique du Congo, en général, surtout dans la ville de Kinshasa, tout particulièrement. Comme à l'accoutumée, il y a eu marche dans la matinée du dimanche 25 février 2018. Sans compter également la répression qu'ait subie ladite marche du CLC. Ayant été réprimée, la marche des chrétiens catholiques a changé la donne de la journée et de la ville entière. Dans quelques coins et recoins chauds de la ville de Kinshasa, il a été constaté que des activités commerciales se sont déroulées au ralenti.

