Les enseignements à l'Institut National des Sports (INS), prennent la vitesse de croisière avec l'arrivée très prochainement, des enseignants étrangers en provenance de la Tunisie, du Maroc et de la Belgique dans le cadre de la solidarité olympique.

Le Directeur de cette école de formation des cadres sportifs congolais, Zénon Kabamba Kasongo l'a annoncé hier mardi 27 février 2018, au cours d'un entretien avec la presse, en son siège au stade Tata Raphaël, deux mois après l'ouverture officielle de l'année pédagogique 2017-2018.

Zénon Kabamba s'est dit satisfait du déroulement des cours, deux mois après, avec la présence très remarquée des apprenants militaires et policiers, qui ont compris, dit-il, que le sport fait partie de la performance des hommes en uniforme. Le Directeur de l'INS s'est réjouit également de la présence parmi les apprenants, des experts de l'Enseignement Primaire Secondaire et Professionnelle (EPSP), qui eux aussi ont compris que les modules d'enseignements d'éducation physique dans les écoles doivent être adaptés aux enseignements qui se donnent à l'Institut National des Sports. Il y a aussi les dirigeants des Fédérations, des Ligues et des Ententes qui se sont inscrits, et sont en train d'approfondir leur savoir.

Comme tout Etablissement public d'enseignement, l'INS organise jusque-là, deux filières, à savoir : la filière académique et la filière professionnelle qui font deux options en son sein. L'option gestion des structures et des compétences sportives (Management et Administrations des Sports) ; et l'option technique d'entrainement de haut niveau.

La filière académique, faut-il noter, organise une formation de trois à cinq ans pour le personnel administratif, sanctionnée par un diplôme en science du sport, tandis que la filière professionnelle octroie une formation de trois ans pour un diplôme professionnel de haut niveau. Y sont formés, les entraîneurs du premier niveau avec un brevet d'entraîneurs des jeunes ; les entraîneurs du deuxième niveau avec un brevet des entraîneurs adjoints ; les entraîneurs du troisième niveau avec un brevet des entraineurs sélectionneurs A ; et les entraineurs du quatrième niveau avec brevet des entraîneurs sélectionneurs B au rang d'entraineur national. Et aussi, les arbitres et les officielles des compétitions.

De la répartition des enseignements

Les enseignements dans la filière académique se subdivisent en cinq départements comprenant chacun quelques sections. Il y a entre autre : le département de la gestion et administration des sports ; le département de l'animation des loisirs ; le département de sports adaptés ; le département de la médecine sportive et le département Professorat et Agrégation en sport. Dans la filière professionnelle, les enseignements sont repartis en quatre départements : département des entraîneurs, département des Arbitres et officiels des compétitions, département de détection et d'orientation et département de la haute compétition.

Outre les enseignants de l'Université de Kinshasa (Unikin), de l'Université Pédagogique Nationale (Unp), de l'Institut Technique Médicale (Istm) et même de l'IFASIC et de l'INA, il y a aussi des enseignants qui viennent de l'extérieur du pays dans le cadre du partenariat pour l'uniformisation des enseignements et de la solidarité olympique.

Par ailleurs, il y a lieu de noter que les portes de l'Institut National des Sports sont ouvertes à tout le monde, quand bien même le public le plus ciblé est constitué des dirigeants sportifs, des encadreurs techniques et des athlètes de haut niveau. Pour s'inscrire à la filière académique par exemple, il faut être détenteur d'un diplôme d'Etat ou équivalent ; être détenteur d'un titre universitaire ou équivalent ; présenter des tests d'aptitude déterminés par la direction, autrement dit : les connaissances générales, interview etc.

Par contre dans la filière professionnelle, il faut avoir au moins 18 ans, disposer d'un niveau technique suffisant et avoir des aptitudes suffisantes sur le plan physique, mental et moral.