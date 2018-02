Congo-Kinshasa: Dimanche 25 février 2018 - Saint Vincent de Paul - La marche violement réprimée !

La paroisse catholique Saint Vincent de Paul située à la lisière de deux communes Ngiri-Ngiri et Kalamu/Kimbangu sur l'avenue Elengesa, a répondu à l'appel du Comité Laïc de Coordination(CLC) relatif à la marche du 25 février 2018, appuyée et soutenue par les Pères Evêques et Archevêques, membres de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO).

Celle-ci a été réprimée par un contingent de la police Nationale Congolaise qui s'est interposée en empêchant les manifestants de poursuivre leur trajectoire de marche. Et pourtant, les manifestants conduits par l'équipe sacerdotale de la paroisse à la tête de laquelle, l'Abbé Simon Zindo, Curé de la paroisse et le Diacre Jean Yongo, viennent à peine de battre le macadam sur une distance d'environ 200 mètres. Depuis toujours et comme c'est devenu une habitude, le croisement Mompono et Elengesa constitue le lieu de représailles où très souvent les manifestants sont dispersés sans résistance afin d'éviter l'affrontement qui pourra conduire à la perte en vies humaines. L'Abbé Zindo a simplement demandé à la foule qui l'accompagnait de rebrousser chemin, c'est ce qui s'est fait sans heurt. Cependant, quelques jeunes non catholiques se sont organisés à leur manière pour barricader la route et brûler des pneus. Ils étaient vite dispersés par un autre renfort blindé de la police qui a tiré à coups des gaz lacrymogènes et des balles tirées en l'air.

Tout a commencé par la messe dominicale co-célébrée par l'Abbé Zindo et le Diacre Yongo. Dans son exhortation, le Diacre Yongo s'est appesanti sur la transfiguration de Jésus-Christ. En subsistance, Jésus-Christ appela Pierre, Jean et Jacques pour aller prier sur la montagne. Tout d'un coup, pendant que Jésus priait, sa sueur s'est transformée en sang. Il voyait déjà la mort s'approcher. Leçon à tirer, c'est au travers ce sang que" nous sommes purifiés". C'est pourquoi, l'Officiant a conclu," ne nous détournons pas du sang du Christ qui est une voie de purification. Chaque fois que nous allons à la messe, nous allons vers la montagne pour chercher la face du Christ". Par rapport aux souffrances et misères qui sévissent en RDC, l'Officiant rassure en disant que le Congolais ne perde pas espoir car, le Congo qui est un don béni de Dieu finira tôt ou tard par être sauvé et récupéré ses lettres de noblesses.

En outre, a-t-il exhorté les Congolais à cultiver le sens de la foi inébranlable et de l'espérance envers Dieu. A l'instar d'Abraham qui avait reçu le don d'Isaac venant de Dieu, malgré l'âge avancé de sa femme Sarah ; Dieu lui avait demandé en sacrifice cet unique fils. En acceptant volontiers la demande, Dieu lui a proposé une alternative à la place de sacrifier le fils. Depuis, Abraham fut le père de la multitude.