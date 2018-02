Congo-Kinshasa: Anguille sous roche ?

opinion

A quoi riment ces va-et-vient des Chefs d'Etat en RDC ? A la veille des grands enjeux, cela est plus que normal. Dans les antichambres, plateaux de Télé et même, d'un pays à un autre, les politiques congolais avaient déjà attrapé les symptômes d'exprime-toi çà et là depuis fin 2016. Cap où naquit la crise politico-électorale qui, à ce jour, a pris de l'élan et pas qu'un peu. Donc, déjà, un ballet politique était de rigueur en République Démocratique du Congo.

L'étonnement est, dit-on, le déclic de départ de la philosophie et, ce faisant, de la réflexion. Et, à suivre les arrivées ces dernières semaines des Chefs d'Etat africains après ceux d'envoyés des capitales du monde occidental, piqués par l'étonnement comme la curiosité, les congolais, en particulier, les experts politiques de tous bords, en général, sont poussés à se triturer les méninges.

Après Nikki Halley et autres, maintenant, en l'espace d'une poignée de jours, pas moins de quatre Présidents ont été voir leur homologue congolais, Joseph Kabila, à Kinshasa, Capitale de la République Démocratique du Congo. Que dire de la tripartite Sassou-Kabila-Lourenço ? Quid de la venue de Bongo fils ? Et, présentement, du successeur de Robert Mugabe du Zimbabwe ? Aussitôt ces questions posées, aussitôt parait-il que des réponses toutes faites ressortent sur base soit de l'expérience, pour les uns, soit des faits officiellement rapportés, pour les autres.

Les tenanciers de la thèse officielle, naturellement, inscrivent ces rendez-vous dans le cadre de ce qui est dit sur ces derniers. Consolidation des relations bilatérales, ceci et cela. A tout dire, loin de vouloir verser dans les et si... sous le dictat des on-dit, cette frange de l'opinion ici, c'est-à-dire, au Congo-Kinshasa, ou ailleurs, s'en tient à cette version des choses. Il n'en est pas le cas pour d'autres.

En effet, loupe à l'usage, d'aucuns, se voulant sémiologue, paraissent lire entre les lignes. Pour eux, loin des messages coulés dans les communiqués qui sanctionnent ces têtes-à-têtes subodorent plus. Mais quoi ? Et pourquoi ?

Férus d'actus politiques, ils avancent que la RDC depuis 2016 est le centre des enjeux plus que nationaux surtout en cette période d'impasse. Et, qu'aussi, des telles arrivées dans d'autres pays en crise n'ont pas été que visite d'ami à ami. Par ailleurs, comme en 1960, avec la brouille Kasa-Vubu (Mobutu) & Lumumba, sous l'ère de la bipolarisation du monde dans les ailes capitalistes et socialistes-marxistes, ils soutiennent que le pays est dans l'œil du cyclone alors que les intérêts occidentaux, capitalistes, s'affronteraient à ceux de l'orient, Chine et... . En outre, l'issue à la crise électorale, malgré l'existence d'un calendrier électoral fixant les élections pour fin décembre, n'est pas garantie. Il serait redouté que la RDC puisse faire bis repetita de 2016 et 2017 en ce 2018, rythmé par des marches du CLC et des échauffourées. Ainsi, les estampillés "communauté internationale" enverraient des africains prêcher l'alternance à Kinshasa à travers ce ballet diplomatique. Ce, pour que cette fois-ci, qu'il y ait vraiment élections selon la Constitution et l'Accord de la Saint Sylvestre. Cela, pour éviter le pire...

Laquelle de ces deux thèses d'interprétation est exacte ? Y a-t-il anguille sous roche ou y a-t-il, simplement, foisonnement de théories farfelues ?