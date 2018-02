Congo-Kinshasa: Zoom après les marches - La CENCO à l'heure du bilan !

Il sied de rappeler, ici, que la CENCO, en s'engageant aux côtés du peuple congolais dans la lutte pour l'avènement d'un Etat de droit, n'a pas d'ambition politique, sa seule préoccupation est de contribuer au bien-être du Peuple congolais tout entier, à la sauvegarde et à la promotion de la dignité de la personne humaine, au respect de la vie, des libertés et des droits fondamentaux.

Nous condamnons l'usage de la force exercée à l'endroit des compatriotes dont certains sont morts et d'autres torturés ou blessés alors qu'ils n'ont posé aucun acte contraire à la loi fondamentale qui régit le pays. Cependant, nous saluons le sens républicain et patriotique de ceux des forces de l'ordre qui ont encadré 16 marches conformément à la loi.

La CENCO félicite tous les compatriotes qui se sont mobilisés pacifiquement, refusant toute provocation à la violence, afin de faire entendre leur voix pour l'avènement d'un Etat réellement démocratique dans notre pays sans lequel il serait difficile de rêver le développement qui garantirait le bien-être du peuple congolais. Elle recommande au Peuple congolais de demeurer debout et vigilant et de ne pas céder à la peur, ni à la résignation.

Article 26), l'on a assisté, une fois de plus, à une répression violente des marches par les forces de l'ordre quand bien même les manifestants n'avaient aucune arme et exerçaient pacifiquement leur droit.

(CENCO) a reçu les informations sur l'organisation à Kinshasa et dans quelques provinces de 149 marches pacifiques dont 66 ont été étouffées dans les enceintes des paroisses, 67 dispersées par balles et gaz lacrymogène et 16 n'ont pas connu d'entraves.

